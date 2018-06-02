طريقة تحضير عصائر رمضان المنعشة

تعمل عصائر رمضان المنعشة على ترطيب الجسم وتعويضه عن السوائل التي فقدها بفعل الصيام، وعلى اعتبار أن هذه العصائر غنية بالفيتامينات والألياف والمعادن، نقدم لك بعض من الطرق الجيدة لتحضير عصائر رمضان اللذيذة والمنعشة في نفس الوقت.

شراب قمر الدين

المقادير:

2 ملاعق صغيرة من ماء الزهر

2 شرائح من قمر الدين المقطع إلى مربعات صغيرة

ثلث كوب من السكر

6 أكواب من الماء الساخن

طريقة التحضير:

ينبغي غسل قطع قمر الدين بالماء مرتين على التوالي، وبعد ذلك تنقع في الماء الساخن لمدة 24 ساعة كاملة. وعقب ذلك يصفى السائل الناتج عن قطع قمر الدين، ويفرغ في أكواب التقديم. وبالموازاة مع ذلك يحلي كل كوب من شراب القمر دين بكمية صغيرة من السكر، وتسكب عليه بضع قطرات من ماء الزهر، مع ضرورة التحريك إلى غاية ذوبان السكر، ويحتفظ بالعصير داخل الثلاجة حتى يبرد.

عصير الرمان

المقادير:

5 حبات من الرمان

2 ملاعق صغيرة من السكر

2 أكواب من الماء

ربع ملعقة كبيرة من ماء الورد

مكعبات من الثلج

طريقة التحضير:

يؤخذ خلاط كهربائي ويسكب فيه كل من حبوب الرمان والسكر والماء ومكعبات الثلج وماء الورد، إلى غاية الحصول على مزيج ناعم، بعد ذلك يصفى المزيج حتى يتم الحصول على سائل خال من الشوائب. في الأخير يدخل العصير إلى الثلاجة ويترك لمدة ساعة حتى يبرد.

عصير الخروب

المقادير:

1لتر من الماء

ربع كوب من السكر

نصف كوب من الخروب المفروم

2 ملاعق كبيرة من السكر للتحلية

طريقة التحضير:

يسكب في قدر كل من الخروب والسكر ويترك على النار حتى يذوب السكر، ثم يسكب الماء على مزيج الخروب والسكر، ويترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم يرفع القدر عن النار، ويترك حتى يبرد، وبعد ذلك يصفى خليط الخروب، إلى غاية الحصول على شراب ناعم حيث يحلى بالسكر، ويترك قبل تقديمه في الثلاجة.

عصير النعناع والليمون

المقادير:

الملح أو السكر “حسب الذوق”

4 حبات من الليمون

3 أكواب من الماء

1باقة من النعناع

مكعبات الثلج

طريقة التحضير:

يشرع في تقطيع حبات الليمون إلى مربعات صغيرة وتسكب في خلاط كهربائي، ثم تتم إضافة لها كل من النعناع والماء والملح أو السكر، مع ضرورة الخلط الجيد، وفي الأخير يصفى هذا الخليط إلى غاية الحصول على سائل ناعم، ثم يعاد مرة أخرى إلى الخلاط الكهربائي مع إضافة مكعبات الثلج، ويعاد خلط المقادير ببعضها مرة أخرى.