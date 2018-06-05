طريقة تحضير كعك “كحك” العيد

مع العد التنازلي لشهر رمضان الفضيل، لا يفصلنا عن عيد الفطر المبارك سوى أيام فقط، حيث تبدأ العائلات في تحضير حلويات العيد، ومن أبرز هذه الحلويات الاقتصادية اللذيذة التي تحبها العائلات العربية نذكر كعك العيد..

المقادير

1 كلغ دقيق

½ كلغ سمن في درجة حرارة الغرفة

1 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة كبيرة ريحة الكحك بودرة

¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

يستحسن في البداية تسخين الفرن عند حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يسكب في وعاء كبير ½ كوب من الماء، ثم تتم إضافة كل من السكر والخميرة مع ضرورة التقليب الجيد، ويحتفظ بالخميرة في مكان دافئ لمدة 15دقيقة، وبالموازاة مع ذلك يؤخذ وعاء كبير ويسكب فيه الدقيق والحليب والسمسم وكذا البيكنج باودر وريحة الكحك والملح، مع ضرورة مزج هذه المقادير ببعضها، وبعد ذلك تضاف لهذا الخليط الخميرة والسمنة، وبالتالي الشروع في عملية العجن بواسطة اليدين، مع إضافة ما تبقى من الماء بشكل تدريجي والاستمرار في نفس الوقت في عملية العجن إلى غاية الحصول على عجينة طرية ومتماسكة، تترك ترتاح لمدة 20 دقيقة.

وفي الأخير تشكل من العجين كرات تزين بالمناقيش أو قوالب “الكحك”، وترص في صينية تدخل الفرن لينضج الكعك لمدة تتراوح ما بين 35 و40 دقيقة. وفي عملية التزيين يرش سكر ناعم على الكعك.