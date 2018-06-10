طريقة تحضير واقي شمس طبيعي وآمن في المنزل

مع اقتراب حلول فصل الصيف، تحرص كل امرأة الحفاظ على صفاء ونضارة بشرتها، وتحاول حمايتها من الشوائب والبقع التي تظهر بفعل لفح الحرارة، وهناك من تتسبب شمس الصيف في تدمير بشرتهن، لذا يحاولن العثور على أحسن واقي شمس وذو فعالية عالية، لذا نقترح عليك تحضير واقي شمس طبيعي وآمن في المنزل ولن يكلفك ثمنا باهظا.

وفي البداية يجب التعرف على مكونات واقي الشمس وفوائده الجمة قبل الشروع في تحضيره:

يرتكز الواقي في تحضيره على ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم، لأنه يعمل على تنظيف البشرة وتبيضها وكذا ترطيبها وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية.

وينبغي أن يحتوى الواقي من الشمس على ملعقة صغيرة من زبدة الشايا، بالنظر إلى قدرتها على ترطيب البشرة والمحافظة على شبابها، وفوق ذلك تمحو التجاعيد وتحارب كل مظاهر التعب والإجهاد.

لا يمكن الاستغناء عن نصف ملعقة صغيرة من الكركم، والمتفق عليه أن الكركم يبيض البشرة ويعمل على تقشيرها.

ولا تنسي توفر ملعقة صغيرة من الدقيق، لأنه يحمي البشرة من الأشعة الحارقة ومن التلوث، وإلى جانب ذلك يساهم في ترطيبها.

يبدو أن جميع الأقنعة الطبيعية وحتى واقي الشمس يحتاج إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون، الذي يقضي بامتياز على البقع الداكنة والكلف.

طريقة تحضير واستعمال الكريم الواقي:

يؤخذ وعاء وتمزج فيه جميع المكونات الجافة ثم تسكب عليها في مرحلة ثانية السائلة، أي كل من الحليب والليمون والزبدة، مع ضرورة الخلط الجيد إلى غاية الحصول على تركيبة كريمية متماسكة، وينصح باستعمال الكريم المنزلي الفعال يوميا على بشرة الوجه قبل الخروج بنحو 30 دقيقة.