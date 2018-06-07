طريقة تنظفي بها منزلك في 30 دقيقة عند قدوم ضيوف بصورة مفاجأة

إذا فأجئك أحد الضيوف وأخبرك بأنه على الطريق لزيارتك، وكان منزلك غير مرتباً، يمكنك تنظيمه وتنظيفه في زمن قياسي لا يتعدى ال30 دقيقة. وسوف ندلك على الطريقة:

– قومي بجمع الأغراض المتناثرة في سلة واخفيها عن الأنظار

– انتقلي بعد ذلك إلى ترتيب الوسائد والمفارش في مدة زمنية لا ينبغي أن تتعد مدة 10 دقائق فقط، وفي نفس الوقت ضعي الأطباق في غسالة الأواني أي في نفس المدة.

– انتقلي بعد ذلك إلى مسح وتلميح الأرضيات في المطبخ والحمام على وجه الخصوص بشكل سريع ومركز، وأفرغي بالموازاة مع ذلك سلة المهملات.

– يجب أن تقومي بعد ذلك خلال ال5 دقائق المتبقية على تغيير المناشف، وثبتي ورق التواليت داخل الحمام، واستعملي المعطر المنزلي، ويمكنك استبدال ذلك بإشعال الشموع المعطرة وكذلك عمل إضاءة خافتة.

– إذا بقي لك من الوقت دقيقة أو دقيقتين أو تأخر الضيف لمدة 5 دقائق يمكن استغلال هذا الوقت الثمين في ترتيب مدخل المنزل وتلميعه.

– استقبلي الضيف بعد ذلك بابتسامة وملابس جميلة.