طريقة عمل البسبوسة المثالية

المقادير
– كوب ونصف من السميد الخشن
– نصف كوب من السمنة الساخنة
– كوب ونصف من الزبادي
– ملعقة صغير من الباكينج بودر
– كوب من السكر
– كوب من جوز الهند
– أنصاف قطع من البندق
– رشة من القرفة (اختياري)
– مكونات القطر (الشربات)
– كوب من السكر
– كوب من الماء
– ملعقة كبيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير
– اخلطي السميد والباكينج باودر والسكر وجوز الهند داخل إناء زجاجي مناسب.
– امزجي الزبادي والسمن الساخن على الخليط وقلبي جيدًا بالملعقة الخشبية.
– في وعاء مناسب البايريكس افردي خليط البسبوسة ووزيعة بالتساوي بملعقة مبلله بالماء.
– قومي بتقطيع القالب على الشكل الذي تريدينه ثم وزعي أنصاف البندق على الوجه بطريقة متساوية.
– ضعي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا واتركيها لمدة 20 دقيقة مع المتابعة المستمرة.
– في تلك الأثناء حضري القطر بمزج المكونات ورفعها على النار واتركيها لمدة 7 دقائق بعد الغليان.
– بعد التأكد من تحمر البسبوسة من أعلى وأسفل صبي عليها القطر الساخن مباشرة وهي ساخنة. مع مراعاة عدم وضع كمية القطر بالكامل بل وضعه على دفعات حتى يتشرب بالتدريج.
– غطي الصينية مباشرة بالورق الألمونيوم وأعيدها للفرن الساخن واتركيها لمدة 5 دقائق إضافية.
– اتركيها تبرد ثم قدميها دافئة وبالهنا.