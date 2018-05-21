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طريقة عمل البسبوسة المثالية

بقلم

مايو ٢١ ,٢٠١٨

المقادير

– كوب ونصف من السميد الخشن

– نصف كوب من السمنة الساخنة

– كوب ونصف من الزبادي

– ملعقة صغير من الباكينج بودر

– كوب من السكر

– كوب من جوز الهند

– أنصاف قطع من البندق

– رشة من القرفة (اختياري)

– مكونات القطر (الشربات)

– كوب من السكر

– كوب من الماء

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

– اخلطي السميد والباكينج باودر والسكر وجوز الهند داخل إناء زجاجي مناسب.

– امزجي الزبادي والسمن الساخن على الخليط وقلبي جيدًا بالملعقة الخشبية.

– في وعاء مناسب البايريكس افردي خليط البسبوسة ووزيعة بالتساوي بملعقة مبلله بالماء.

– قومي بتقطيع القالب على الشكل الذي تريدينه ثم وزعي أنصاف البندق على الوجه بطريقة متساوية.

– ضعي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا واتركيها لمدة 20 دقيقة مع المتابعة المستمرة.

– في تلك الأثناء حضري القطر بمزج المكونات ورفعها على النار واتركيها لمدة 7 دقائق بعد الغليان.

– بعد التأكد من تحمر البسبوسة من أعلى وأسفل صبي عليها القطر الساخن مباشرة وهي ساخنة. مع مراعاة عدم وضع كمية القطر بالكامل بل وضعه على دفعات حتى يتشرب بالتدريج.

– غطي الصينية مباشرة بالورق الألمونيوم وأعيدها للفرن الساخن واتركيها لمدة 5 دقائق إضافية.

– اتركيها تبرد ثم قدميها دافئة وبالهنا.

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