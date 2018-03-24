طريقة عمل الجلاش بالخضار والبسطرمة

أعدي رول الجلاش بالخضار ، بهذه الطريقة الجديدة واكسبي صحة أسرتك لما تحتويه هذه الوجبة على مجموعة مفيدة من الخضراوات …

المقادير:

ورق جلاش.

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

½ 1 كوب كرنب أبيض مبشور.

½ 1 كوب كرنب بنفسجي مبشور.

كوب بازلاء.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة فلفل ملّون مقطعتان شرائح رفيعة.

2 ثمرة كوسة متوسطة الحجم مقطعتان شرائح طولية رفيعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي باقي الخضار، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البهارات والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 10 دقائق.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

افردي ورقة جلاش، ثم احشيها بخليط الخضار، ولفيها كالرول.

رصي رولات الجلاش في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ادهني الجلاش من الأعلى بالزبدة المُذابة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يحمر الوجه.

الجلاش بالبسطرمة

المقادير:

20 ورقة جلاش.

½ كوب زبدة ذائبة.

¼ كيلو بسطرمة مقطعة قطع صغيرة.

كوب جبن رومي مبشور.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

½ كوب زيتون أسود شرائح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل حار.

بيضة.

¼ كوب حليب.

فلفل أسود مطحون.

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

في وعاء صغير، ضعي البيضة والحليب والفلفل الأسود، وقلبي جيداً.

في وعاء كبير، ضعي البسطرمة والفلفل الأخضر والجبن الرومي والفلفل الأسود والزيتون والفلفل الحار، وقلبي جيدًا.

افردي الورقة الأولى في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ادهنيها من الأعلى بالزبدة، ثم ضعي الورقة الثانية فوق الأولى، ثم ادهنيها بالزبدة.

كرري هذه الخطوات حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

قطعي الجلاش إلى مربعات، ثم صبي خليط البيض والحليب.