طريقة عمل الريش الضاني

بمناسبة حلول عيد الأضحى نقدم لك طريقة مثالية من اجل تحضير “الريش الضاني”، الطبق الرئيس لكن بخطوات جد سهلة من أجل أن يتذوقه ضيوف العيد.

المقادير:

1 كيلو ريش ضاني

¼ كوب عصير ليمون

¼ كوب زيت زيتون

4 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة ملح وفلفل أسود

بشر ليمونة

روز ماري

زبد

طريقة التحضير:

في أول خطوة يتم مزج مختلف المكونات في وعاء عميق مع طحن الثوم، ثم يضاف لها الريش الضاني، مع ضرورة التقليب الجيد حتى يتم التناسق، وبالموازاة مع ذلك يثبت الريش الضاني في طاسة يترك على نار متوسطة يضاف إليها القليل من الزبد، وينبغي الاستمرار في عملية التقليب حتى ينضج الريش الضاني.

وفي آخر خطوة يوضع الريش الضاني في صينية مخصصة له ويدخل الفرن، حيث يترك ينضج مرة أخرى لمدة 25 دقيقة على حرارة لا تقل عن 180 درجة.

ومن أسرار المذاق الجيد لهذا الطبق أنه بعد إخراجه من الفرن، من الضروري تثبيت فحمة وزيت زيتون في فويل فوق الريش وتغطيته، وعقب ذلك يمكن تقديمه مع الأرز والسلطات والبطاطا المقلية.