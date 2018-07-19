طريقة عمل اللازانيا المثالية

اللازانيا ذلك الطبق الإيطالي المميز الذي لا يختلف اثنان على حبه، ومهما تنوعت الخلطات الخاصة به يظل متوجا على عرش قلوب الكثيرين، وما يميز عجينة اللازانيا أنها قابلة لإعطائك أطباقا متنوعة بمذاقات مختلفة وسريعة في نفس الوقت فمن خلال تغير الحشوات من لحم مفروم أو دجاج أو خضار أو حتى سبانخ يمكنك تقديم طبق جديد في كل مرة تقومين بطهيها.

ونقدم لك اليوم عزيزتي حواء طريقة عمل اللازانيا التقليدية بخلطة اللحم المفروم بلمسات خاصة..

المقادير:

نصف كيلو من اللحم المفروم خشن

2 حبة بصل مفرومة متوسطة الحجم

4 فصوص من الثوم المهروس

كوب من الفلفل الأخضر المقطع قطعا صغيرة

علبة من معجون الطماطم

كوب من عصير الطماطم المبشورة

14 شريحة من اللازنيا

3 ملعقة كبيرة من الريحان الطازج المفروم

ملعقتان من الصنوبر المحمص

ملعقة كبيرة من الأوريغانو المجفف

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

حبتان من البيض المخفوق مع نصف كوب من الحليب

مزيج من الأجبان (الريكوتا- البارميزان- الموزاريلا- الشيدر)

2 ملعقة صغيرة من السكر البني

قليل من الزيت

الطريقة:

اسلقي شرائح اللازانيا في ماء مغلي لمدة 10 دقائق واتركيها جانبا في مصفاة متباعدة عن بعضها البعض

في مقلاة كبيرة على النار ضعي قليل من الزيت وأضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدا حتى يتحول لونه إلى اللون البني.

أضيفي البصل والثوم وقلبي جيدا.

أضيفي الفلفل الأخضر والريحان والسكر البني والأوريغانو والملح والفلفل الأسود.

أضيفي كوب الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم وخففي بقليل من الماء.

اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

في قالب فرن مناسب رصي طبقة أولية من شرائح اللازانيا.

قومي بتوزيع ثلث كمية الحشو بطريقة معتدلة ثم رشي قليل من الصنوبر المحمص وخليط الجبن.

كرري الخطوة السابقة مرتين تاليتين بالتساوي ليصبح لديك في النهاية طبقة من اللازنيا.

قومي بوضع بعض الجبن على الوجه وسكب خليط البيض والحليب على الوجه.

أدخلي القالب لفرن سبق تسخينه واتركي اللازانيا لمدة 25 دقيقة مع مراعاة شدة الفرن.

قومي بتحمير الوجه قليلا ثم قدمي اللازنيا ساخنة.

ملحوظات لضمان نجاح الوصفة