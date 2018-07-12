لمشجعي المنتخب الفرنسي طريقة عمل الماكرون

الماكرون.. تلك الحلوى الفرنسية الصحية الرقيقة والتي تأسر بمذاقها المميز قلوب الكثيرين، إليك سيدتي طريقة صنعها في المنزل لتسعدي بها عائلتك إن كنتم من مشجعي المنتخب الفرنسي في كأس العالم.
إليك المقادير..
- بياض 3 بيضات
- كوب سكر بودرة
- كوب من اللوز البودرة
- ربع كوب من السكر الخشن
- قطرات من ملونات طعام بألوان مختلفة (أحمر- أصفر- أخضر- كاكاو)
- رشة من الملح
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا
للحشو
- كوب من كريما الخفق
- كوب من الشوكلاتة
- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة
طريقة التحضير
- يتم نخل السكر واللوز المطحون.
- يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 150 درجة تقريبا.
- يتم خفق بياض البيض مع رشة الملح والسكر لمدة 4 دقائق على سرعة عالية للحصول على رغوة الفوم البيضاء.
- يضاف خليط اللوز والسكر الذي تم نخله مع التقليب بالملعقة (سباتيولا) بهدوء لتجنب هبوط الرغوة.
- تقسم الكمية لعدة أجزاء ويتم تلوين كل جزء منها.
- توضع في الكيس المخصص للكريما ويتم رصها في صينية مفروشة بورق الزبدة.
- تدخل للفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج حبات الماكرون.
- تخرج الصينية وتترك حتى تبرد تماما قبل نزعها
- لتحضير الحشوة يتم وضع الكريما على النار ومع بدء الغليان نضيف قطع الشوكلاتة وتقلب جيدا.
- يتم إضافة الزبدة للمزيج ويستمر في التقليب
- تترك حتى تبرد قليلا ويتم وضعها في كيس الكريما
- يوضع قليل من الحشو على الجزء الأسفل من الماكرون ومن ثم تلصق بقطعة أخرى.
- ترص في طبق التقديم وتقدم أثناء المباراة.