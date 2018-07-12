لمشجعي المنتخب الفرنسي طريقة عمل الماكرون

الماكرون.. تلك الحلوى الفرنسية الصحية الرقيقة والتي تأسر بمذاقها المميز قلوب الكثيرين، إليك سيدتي طريقة صنعها في المنزل لتسعدي بها عائلتك إن كنتم من مشجعي المنتخب الفرنسي في كأس العالم.

إليك المقادير..

بياض 3 بيضات

كوب سكر بودرة

كوب من اللوز البودرة

ربع كوب من السكر الخشن

قطرات من ملونات طعام بألوان مختلفة (أحمر- أصفر- أخضر- كاكاو)

رشة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

للحشو

كوب من كريما الخفق

كوب من الشوكلاتة

1 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة

طريقة التحضير