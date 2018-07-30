البرياني ذلك الطبق المفضل لدى العديد من الأسر على مستوى أنحاء العالم، ليس له طريقة واحدة في الإعداد فهناك البرياني بالطريقة الهندية والباكستينة والإيرانية والخليجية وكل طريقة لها تفاصيلها وبصمتها وطعمها المميز.
ونحن نقدم لك سيدتي طريقة عمل برياني الدجاج بطريقة مبتكرة
المقادير
- 3 أكواب من الأرز البسمتي
- قليل من الزيت
- 2 ملعقة من السمن
- 3 حبات بصل متوسطة مقطعة لجوانح ومقلية
- 3 صدور دجاج مقطعة لمكعبات
- 1 حبة بصل مفرومة
- 4 فصوص ثوم
- كوب من الجزر المقطع صغير
- كوب من البطاطس المقطعة قطعا صغيرة
- 3 ملاعق زبيب منقوع في ماء الورد
- كاجو- صنوبر- شرائح لوز محمصة
- هيل
- قرفة
- لومي
- بهار مشكل
- فلفل أسود
- مسمار مطحون حب قرنفل
- ورق غار
- ملعقة من الكمون
- ملعقة من معجون الطماطم
- 6 أكواب من الماء
- 4 مكعبات مرق دجاج
- كركم
- كاري
ملاحظة: جميع البهارات اختيارية كما أن الكمية منها اختيارية أيضا حسب رغبتك سيدتي
الطريقة
- يغسل الأرز ويترك منقوعا لمدة نصف ساعة.
- اسلقي الأرز في الماء المذاب فيه مكعبات الدجاج لمدة 5 دقائق مع إضافة الزيت والهيل وورق الغار وحب القرنفل إلى ماء السلق، ولكن لا تدعي الأرز ينضج تماما.
- صفي الأرز واغسليه بالماء البارد واتركيه حتى يبرد.
- في مقلاة كبيرة ضعي السمن واتركيه حتى يسخن قليلا.
- أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس وقطع الدجاج وقلبي جيدا.
- أضيفي الجزر والبطاطس واستمري في التقليب.
- ضعي جميع البهارات السابقة بحسب الكمية التي تفضلينها ويمكن الاستغناء عن بعضها إن أردت ذلك، ثم ضعي معجون الطماطم والملح واستمري في التقليب.
- قومي بخفض النار وغطي الإناء على نار هادئة لمدة نصف ساعة ويمكن إضافة قطرات من الماء من فترة لأخرى.
- قومي بتحمير المكسرات والزبيب بشكل منفصل وارفعيها على ورق نشاف.
- في قدر عميق قلبي الأرز مع نصف كمية خليط البرياني ثم ضعي البصل الجوانح المقلي على السطح.
- اتركي القدر على نار هادئة لمدة 25 دقيقة حتى يستكمل الأرز نضجه.
- في طبق التقديم ضعي الأرز في الوسط (يمكن استخدام قالب الكيك المفتوح من المنتصف لهذا الغرض) ثم زيني الأطراف ببقية خليط الدجاج.
- رشي المكسرات والزبيب على الوجه للتزيين.
- يمكن تقديم الطبق مع سلطة الزبادي أو قليل من الدقوس (الصلصة الحمراء بالثوم).