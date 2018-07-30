البرياني ذلك الطبق المفضل لدى العديد من الأسر على مستوى أنحاء العالم، ليس له طريقة واحدة في الإعداد فهناك البرياني بالطريقة الهندية والباكستينة والإيرانية والخليجية وكل طريقة لها تفاصيلها وبصمتها وطعمها المميز.

ونحن نقدم لك سيدتي طريقة عمل برياني الدجاج بطريقة مبتكرة

المقادير

3 أكواب من الأرز البسمتي

قليل من الزيت

2 ملعقة من السمن

3 حبات بصل متوسطة مقطعة لجوانح ومقلية

3 صدور دجاج مقطعة لمكعبات

1 حبة بصل مفرومة

4 فصوص ثوم

كوب من الجزر المقطع صغير

كوب من البطاطس المقطعة قطعا صغيرة

3 ملاعق زبيب منقوع في ماء الورد

كاجو- صنوبر- شرائح لوز محمصة

هيل

قرفة

لومي

بهار مشكل

فلفل أسود

مسمار مطحون حب قرنفل

ورق غار

ملعقة من الكمون

ملعقة من معجون الطماطم

6 أكواب من الماء

4 مكعبات مرق دجاج

كركم

كاري

ملاحظة: جميع البهارات اختيارية كما أن الكمية منها اختيارية أيضا حسب رغبتك سيدتي

الطريقة