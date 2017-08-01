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التفاح في جميع أشكاله: ثمرة كاملة أو عصير أو فطيرة حلوة، هو سناك صحي ومفيد لنا ولأطفالنا، ولكن عيبه الوحيد هو تغيّر لونه بعد تقطيعه بفترة قصيرة، فما السبب في تغيّر لون التفاح إلى البني بعد تقطيعه؟

بعد تقطيع التفاح إلى شرائح وتعرّضه للهواء، يدخل الأكسجين إلى أنسجة التفاح بسهولة وتتأكسد المركبات الموجودة فيه ما يؤدي إلى تغيّر لونه إلى اللون البني الداكن كرد فعل لعملية التأكسد، الأمر كله في النهاية عبارة عن تفاعل كيماوي، يحدث عندما تكون الإنزيمات في التفاح معرضة للأكسجين في الهواء.

إلا أن هناك طريقة سهلة للحفاظ على التفاح بعد تقطيعه دون تغيّر لونه، وهي كالتالي: