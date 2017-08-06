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طريقة ماكياج عيون النجمة نانسي عجرم

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ٦ ,٢٠١٧

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تمكنت النجمة اللبنانية الشابة نانسي عجرم من اكتساح الساحة الفنية، ولا يقتصر انبهار معجبيها بفنها وعذوبة صوتها، بل سحرتهم بأناقتها الملفتة وجمالها الجذاب، والعديد من الفتيات يحاولن معرفة أسرار إطلالتها الناجحة وماكياجها المناسب، خاصة أن عيونها تصنف ضمن العيون الناعسة، التي تحتاج إلى ماكياج خاص بها.. والحيل التالية تجعلك تحظين بماكياج عيون نانسي المميز.

وقع اختيار الفنانة نانسي عجرم الموفق على الظلال الداكنة، فقط قومي بتثبيتها على مستوى منطقة الجفن الثابت للعين ، واجعليها مائلة ناحية الأعلى، بينما الجفن المتحرك وزوايا العين يفضل أن تطبقي عليها الظلال الفاتحة، حتى تلمع حتى تبدو هذه المنطقة مشرقة.

أما بخصوص منطقة تحت جفن العين استعملي نفس ظلال الجفن الثابت للعين السفلى أي الداكن، من خلال رسم خط يتجه نحو الأسفل ثم إلى الأمام، بهدف رفع العين إلى أعلى.

أكيد أنك بحاجة إلى الآيلاينر لأنه يمنحك النعومة واستعمليه عن طريق خط رفيع يبدأ من أول العين لينتهي بمجنح مسحوب نحو الأعلى، وبهذه الطريقة تنجحي دون شك في رفع شكل العين بطريقة ممتازة، من دون ارتكاب أي خطأ.

وانتبهي إلى عدم لمس زوايا العين عند رسم خط الظلال تحت جفن العين السفلى، أي احرصي على الحصول على الظلال الفاتحة واللامعة.

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