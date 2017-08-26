بمناسبة الأعياد طريقة مميزة لتتبيل الشيش طاووق

بما أننا مقبلون على أيام مباركة والاحتفال بالعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يعتبر الشيش طاووق من أهم وأكثر الأطعمة التي يرغبها الكثيرون لسهولة تناوله ومذاقه الرائع.

والشيش طاووق يتم تحضيره من لحم الدجاج الأبيض ويكون منزوع العظم والجلد، وذلك الذي يجعله سهل التناول.

ويمكن تحضيره في المنزل باستخدام الفرن، كما تعد من أفضل طرق شوي الدجاج وألذِها إذا كانت التتبيلة المُستَعملة في صنعها شهية، وكلما زادت مدة نقع الدجاج في التتبيلة زادت طراوة الشيش طاووق وطعمه الشَهي، والآن إليك المقادير والطريقة:

أولاً: مقادير التتبيلة:

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

ملعقتان كبيرتان من صلصة بابريكا

بصلة مفرومة

خمسة فصوص من الثوم المدقوق

ربع كوب من الشطة الحارة

ربع كوب من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من الصويا صوص

خليط من التوابل المطحونة مكونة من كل من (كمون – كزبرة – فلفل أسود – هيل – قرفة – مسمار – بابريكا)

كمية مناسبة من عصير الليمون

ملعقة من الزيت

كمية مناسبة من الملح

ملعقتان كبيرتان من المايونيز

ثانياً: طريقة التحضير:

في البداية نقوم بخلط جميع هذه المقادير لتكوين التتبيلة

ومن ثم نقوم بنقع قطع الدجاج بهذه التتبيلة مدة من الزمن تصل من ساعة ليوم كامل

ومن ثم بعد مرور هذه المدة نقوم بشوي الشيش طاووق إما في الفرن أو على الفحم

ومن ثم يصبح جاهزاً للتقديم مع بعض من صلصة الثوم ذات المذاق الشهي

وهكذا نلاحظ بأننا حصلنا على وجبة الشيش طاووق في المنزل ومن خلال طريقة بسيطة يستطيع أي شخص أن يطبقها ويستمتع بها مع أفراد عائلته في المنزل ودون الحاجة للجوء لمطاعم الوجبات الجاهزة أو للأماكن المختلفة التي تقدم هذا الطبق اللذيذ، حيث لا يمكننا أن نضمن مستوى النظافة التي تم فيها تحضير وصفة الشيش طاووق بالمطاعم المختلفة، وكذلك لا يمكننا ضمان جودة المكونات المستخدمة ومصادر هذه المكونات، فمن الممكن أن تلجأ بعض المطاعم للمكونات ذات الجودة المنخفضة لتوفير جزء من العبء المادي المترتب على جلب المكونات ذات الجودة العالية، لذلك لا بد من تحضير هذه الوصفة في المنزل. وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة