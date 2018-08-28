طريقتك في قلي البيض خاطئة..تعرفي على الطريقة المثالية والصحيحة

يعد البيض المقلي من أشهر الوجبات في العالم سريعة التحضير في وقت قياسي وأغناها بمادة البروتين التي تزود جسم الانسان بالطاقة، لكن طريقة قليه الشائعة خاطئة، لأن خبير أسترالي شهير في مجال الطهي، كشف مؤخرا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية الطريقة الصحيحة التي يجهلها الكثيرين في قلي البيض وفوق ذلك قدم طريقة مثالية مثيرة لبيض مقلي لذيذ.

كشف الطاهي الأسترالي الشهير “ريتشارد كورنش”، أن الطريقة الصحيحة لقلي البيض تتمثل في البداية في وضع غطاء على المقلاة خلال عملية الطهي، ويعتقد ذات الخبير أن الحرارة الشديدة التي تصعد من قاع المقلاة والدهون من شأنها منع البيض من الالتصاق، مما يجعل نضوجه من الأسفل غير مكتمل، لذا يرى أنه عن طريق خطوة تغطية البيض بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء طهيها، سوف تنعكس الحرارة على البيض من الأعلى حيث ينضج بشكل كامل من جهتي الأعلى والأسفل على حد سواء.

ومن الخدع المثيرة التي تحدث عنها الطاهي الأسترالي للحصول على بيض مقلي لذيذ، أوضح في سياق متصل أنه يمكن تجريب طريقة وضع اللحم المقدد على المقلاة، وبعد مدة زمنية قصيرة تتم إزالته، وبعد ذلك سيترك مخلفا طبقة الشحوم بدلا من الزيت أو السمن، التي تعد جد مثالية لقلي البيض.