طفلك أمانة بين يديك فحافظ عليه

لا ننكر ابدا أن الأطفال أكثر الفئات العمرية المعرضة للحوادث، و ذلك لوجود رغبة كبيرة لديهم في اكتشاف العالم المحيط بهم، و أيضا لعدم اكتمال غريزتي الإحساس بالخطر والمحافظة على النفس لديهم.

لذا فان للاهل دور الكبير في حماية الاطفال من التعرض للحوادث تحت الإشراف المنزلي وذلك باتباع ارشادات السلامة اللازمة وهي كالتالي:

للوقاية من الجروح:

ـ توضع السكاكين والآلات الحادة بخزانة خاصة مرتفعة ومحكمة الاغلاق بعيدا عن متناول الأطفال.

للوقاية من السقوط أو الانزلاق:

ـ احرصي على وجود اضاءه كافية على السلالم، بحيث تكون الرؤية واضحة اثناء الصعود أو النزول.

ـ تأكدي من وجود وسائل للحماية مثل الدرابزين و الحواجز على السلالم و النوافذ واحرصي على عدم ترك الأطفال يلعبون بالقرب منها.

للوقاية من الحروق:

ـ عدم وضع وسائل التدفئة في الممرات، وابعادها عن الاثاثات تجنبا لسقوطها واحداث الحرائق.

ـ احفظي المواد القابلة للاشتعال في مكان أمن ومغلق.

ـ ابعدي الأطفال عن المطبخ اثناء اعداد الطعام ، لتجنب انسكاب المياه والزيوت الساخنة عليهم.

للوقاية من التسمم:

ـ احفظي المواد السامة مثل مواد التنظيف في مكان محكم الاغلاق، وبعيدا عن متناول الأطفال.

ـ عدم وضع بقايا المواد السامة مثل المبيدات والغاز والبنزين في أوان أو أدوات تستخدم لأكل و الشرب.

ـ ضعى الادوية في مكان مخصص لها مثل خزانة الإسعافات الأولية في المنزل، على أن تكون محكمة الأغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال.

للوقاية من الاختناق:

ـ احرصي على وجود تهوية جيدة للمنزل ، وعدم ترك أدوات التدفئة مشتعلة اثناء النوم ، والتأكد من اطفائها خارج.

السلامة في المطبخ:

ـ لا تتركي طفلك بمفرده في المطبخ.

ـ احرصي على عدم اقتراب طفلك من موقد الطبخ مهما كان نوعه.

ـ احرصي على إخفاء المقلاة فور الانتهاء من اعداد الطعام لخطورة الزيت المغلي وتحسبا لأي تصرف.

ـ ابعدي الاواني الساخنة عن متناول يد الطفل واجعلي مقابض الاواني المستعملة في الطهي الى الداخل حتى لا يتمكن من الإمساك بها.

ـ افصلي التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية فور الانتهاء منها.

عند شرائك الألعاب:

ـ تجنبي شراء الألعاب التي تقذف أجزاء صغيرة كالمسدس أو البندقية وكذلك الألعاب التي تصدر أصواتا عالية.

ـ عند شرائك لدمية ما كالدب مثلا تأكدي من ثبات العين و الانف لكي لا ينزعها الطفل.

ـ تجنبي شراء الالعاب ذات الحواف المعدنية الحادة خاصة للأطفال دون سن 5 سنوات.

ـ تجنبي الالعاب التي تحتوي على أجزاء صغيرة سهلة الفك يمكن أن يضعها الطفل في أنفه أو فمه.

ـ تجنبي الالعاب التي تحتوي على مواد سامة خاصة الرصاص.