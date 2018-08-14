طلاق شيري عادل ومعز مسعود بسبب المطرب عبد الفتاح الجريني

انطلقت العديد من الشائعات التي تفيد بطلاق الفنانة شيري عادل من الداعية الاسلامي معز مسعود بعد شهر واحد فقط من الزواج.

هذه الأخبار كان مصدرها الأصدقاء المقربون من شيري عادل، والتي اتجهت الى قضاء عطلتها بصحبة الأهل في الساحل الشمالي دون وجود زوجها معز مسعود مما يؤكد صحة الشائعات، غير أن هناك العديد من الأدلة الأخرى، فبمجرد انتشار الخبر قامت شيري عادل وكذلك زوجها بإغلاق الهواتف الشخصية مما صعب الاتصال بهما.

بدوره أكد موقع مصراوي والمعروف باهتمامه بأخبار الفنانين أن سبب الطلاق برجع الى تعاقد شيري عادل للتمثيل في فيلم استعراضي أمام المطرب عبد الفتاح الجريني.

وبحسب الموقع فإن الداعية معز مسعود اعتبر أن الفيلم يتعارض مع المبادئ والقيم التي اتفق عليها مع زوجته عند بداية زواجهما.

وفي نفس الوقت قام موقع مصراوي بتكذيب كلام والدة شيري عادل والتي ادعت عدم وجود أزمة بين الزوجين.ِ