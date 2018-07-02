طليق نوال الزغبي يحذرها من انتحال اسم ابنتهما “تيا” والقيام بالرد على المعجبين بالشتائم

حذر إيلي ديب طليق النجمة اللبنانية نوال الزغبي في رسالة صريحة تنبض بالاستياء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” زوجته السابقة نوال، من إقدام أي شخص بانتحال اسم ابنتهما “تيا” على مواقع التواصل، من أجل الرد على معجبيها بشكل غير لائق.

تعيش ابنة الفنانة نوال الزغبي منذ عدة أشهر مع والداها وتوجد تحت رعايته، علما أنها اختارت الانتقال للعيش معه وترك والدتها، وما لفت الجمهور مؤخرا أنإيلي ديب عاد مجددا ليخاطب طليقته النجمة لكن فضل أن يكون ذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي على خلفية أنه كتب محذرا كل من يحاول الصيد في المياه العكرة: “..توضيح للفنانة نوال الزغبي: هناك من انتحل اسم ابنتنا تيا وراح يرد على معجبيكي بشتائم لا تعبر إلا عن أخلاق أصحابها..”.

واستطرد مؤكدا في سياق متصل:”..هي طبعا لا تمت لابنتنا بأي صلة، وهي الابنة المحبة لأمها وأبيها على السواء لذلك أتمنى منك ومن معجبيكي عدم الانجرار وراء هذا التضليل المراد منه الاصطياد بالماء العكر..”.

يذكر أنه بعد اختيار ابنة نوال الزغبي الانتقال للعيش مع والداها دون تسرب أسباب ذلك، أكدت وقتها النجمة نوال الزغبي للصحافة قائلة:”.. تيا تعيش مع والدها وهذا حق من حقوقها وقد أصبحت بعمر تستطيع أن تختار مع من تريد أن تعيش واختارت والدها”، ولم تخف أنها رحبت بالفكرة، لأنه لا يمكنها إجبار أولادها على فعل أي أمر.

واعترفت بانقطاع التواصل معها في الوقت الحالي: “..لا يوجد تواصل بيننا حاليا، ولكن في النهاية تيا ابنتي وحبيبة قلبي وهي تعيش عند والدها وليس في مكان آخر..”.

والجدير بالإشارة أنه عقب انتقال ابنة الزغبي للعيش مع والدها، تغيرت لهجة طليق نوال الزغبي خاصة في حدة نشره للتعليقات وبالتالي قلت هجوماته على طليقته.