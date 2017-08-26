بعد نجاحهما الكبير…..بطلي مسلسل “حب للإيجار” المتألقين في فيلم جديد

بعد نجاح الثنائي التركي باريش أردوتش، الذي اشتهر في الوطن العربي باسم “عمر” و إلتشين سانجو التي تعرف باسم “ديما” في مسلسل “حب للإيجار”، الذي استقطب مشاهدة جماهيرية عالية في تركيا والشرق الأوسط، من المنتظر أن يلتق الممثلين مجدداً في فيلم سينمائي جديد مازال لم يكشف عن تفاصيله بعد، لكن سيشرعوا في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكون جاهزاً للعرض في دور السينما شهر نوفمبر المقبل.

الكثير من المعجبين بالثنائي التركي باريش أردوتش أو “عمر” و إلتشين سانجو أو “ديما”، تمنوا دون شك رؤيتهما مجدداً في عمل فني آخر، نظراً للانسجام الكبير الذي أظهراه في دور العاشقين، وتردد خلال الأيام الماضية إمكانية اجتماعهما مرة أخرى في عمل فني، ولم يتحدد نوع هذا العمل ولا موعد الشروع في تجسيده، لكن يبدو أن المشروع بدأ يعرف طريقه إلى التنفيذ، عقب الكشف عن خبر مشاركتهما في فيلم سينمائي يعرض في شهر نوفمبر، ويتأهب فريق العمل للشروع في تصوير أولى المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يبدو أن العديد من الأخبار روجت حول قيام النجم التركي باريش باختيار البطلة التي تقاسمه الدور، وينتظر أن يقرر ما بين إلتشين والممثلة التركية فهرية أفجين، لكنه كذب هذا الخبر وقال أنه ليس له أي أساس من الصحة، واعترف في سياق متصل أن مهمة اختيار أبطال الفيلم من اختصاص المنتج وليس الممثلين.

يذكر أن المسلسل التركي الذي يحمل عنوان “حب للإيجار” كان قد عرض مدبلجاً باللهجة السورية عبر قناة “أم.بي.سي4″، وحقق نسبة مشاهدة عالية، حيث لم يخلو من االكوميديا.