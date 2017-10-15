بالفيديو… طوني قطان يحصد نجاحاً جماهيرياً في فلسطين

احيى الفنان الأردني الفلسطيني الأصل طوني قطان حفلاً ضخماً ضمن مهرجان “أكتوبر فيست” في فلسطين.

الفنان طوني قطان صاحب أغنية “يلي بتحب النعنع” التي لاقت نجاحاً باهراً فور طرحها على المحطات الفضائية، في “يوتيوب”، أحيى مؤخراً حفلاً ضخماً في مدينة شفا عمرو في فلسطين، حضره ما يقرب ألفي شخص من محبي قطان، الذين غنّوا ورقصوا مع قطان على أنغام أغانيه التي قدمها برفقة فرقته الموسيقية، مثل “روحي وروحك” و”صرتي حلالي” و”يلي بتحب النعنع” و”يا عيب العيب” بالإضافة إلى الأغنية العراقية “أخيراً قالها” والتي قدمها قطان بطريقته الخاصة. كما وغنّى مجموعة من الأغاني التراثية الفلسطينية والأردنية.

يُذكر أن طوني قطان لا يزال يحصد نجاح أغنية “يلي بتحب النعنع” والتي حصدت إلى اليوم أكثر من 17 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.