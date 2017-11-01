طوني كيوان يبكي على الهواء!

لم يستطع الفنان طوني كيوان، خلال مشاركته في برنامج “سهرة عمر”، من منع نفسه عن البكاء…

كشف طوني كيوان في بداية الحلقة أنّه يواكب التطوّر ولديه حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكن حضوره من خلالها خجول، وتابع: “لدي أصدقاء يساعدونني للتواصل مع الناس عبر هذه المواقع، أنا مع التطوّر ولكن لا أحب المبالغة في استخدام هذه المواقع”.

وحول إصراره على تقديم الأغنية اللبنانية الشعبية، قال طوني: “كنت دائماً أصّر على استخدام الطابع الفلكلوري في أعمالي، لأنّ هذا يعزّز أصالة الفنان اللبناني ووطنيته ولهجته، ولبنان البلد الوحيد الذي ينطلق منه جميع الفنانين نحو كل الدول”.

وتابع: “برأيّ الفنان المتمسك بالأغنية اللبنانية، هو سفير لبنان عند الإغتراب، ولهذا السبب أحظى بنجاح كبير في هذه الدول أيضاً”.

واعتبر كيوان أنّ المهرجانات هذا العام في لبنان كانت مميزة جداً، وقال: “نشعر أنّه أصبح يوجد منافسة بين البلديات والقرى لتقديم أفضل المهرجانات الفنية، وهناك عودة إلى التراث اللبناني أيضاً في المهرجانات”.

كما كشف عن تحضيره لأغنية على طريقة الديو، مؤكداً أنّه لم يتم اختيار الفنانة التي ستشاركه الغناء في هذا العمل، وقال: “ليس شرطاً أن تكون فنانة معروفة، قد تكون موهبة جديدة تمتلك صوتاً جميلاً”.

وعندما تحدث طوني عن علاقته بوالده وكيف كان داعماً له في بداية مسيرته الفنية، وخلال حديثه عن والده الذي فقده قبل عام تقريباً، لم يتمالك نفسه وبدأ بالبكاء مباشرةً على الهواء.