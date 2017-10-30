حقائق مثيرة يكشفها ظافر العابدين لأبله فاهيتا

لم يتردد النجم التونسي الوسيم ظافر العابدين في الكشف عن بعض عاداته الشخصية، والتي أصابت جمهوره العربي بالكثير من الدهشة والاستغراب، على اعتبار أنه في المنزل يسير حافي القدمين، ولا يرغب في شرب الماء من الكوب بل يفضل ذلك من الزجاجة، ولا يقتني الكريمات بل يستعيرها من درج زوجته..

أكد الفنان ظافر العابدين لدى استضافته من قبل البرنامج الكوميدي “لايف من الدوبلكس”، الذي تقدمه الدمية “أبلة فاهيتا” ويبث على قناة “سي بي سي”، سلسلة من تفاصيل عاداته الشخصية، حيث اعترف أنه لا يشتري الكريمات المرطبة، على غرار باقي جميع الرجال، لكنه يأخذ ما يحتاج من كريمات زوجته، وقال بأنه لا يحب النساء الثرثرات، وذهب عابدين إلى أبعد من ذلك في حديثه، حيث ذكر بأنه لا يفضل شرب الماء من الكوب، لأنه يحب شرب الماء من الزجاجة.

ولكشف عن المزيد من المعلومات عن الحياة الشخصية وطباع ظافر العابدين، تمت الاستعانة في فقرة الحقائق بزوجة ظافر العابدين الإنجليزية، حيث قالت بأنه يفضل السير في المنزل حافي القدمين، ولم تخف بأن قدميه المنطقة الحساسة بالنسبة إليه لأنها تجعله يضحك كثيراً.

يعكف النجم العربي ظافر العابدين الذي شارك في العديد من الأفلام الأجنبية خاصة في لندن، على تصوير مشاهد فيلمه اللبناني الجديد، الذي يحمل عنوان “حبة كراميل” وتقاسمه البطولة الممثلة “ماغي أبو غصن”، أما آخر مشاركة درامية له كانت شهر رمضان الماضي، في مسلسل “حلاوة الدنيا” مع الممثلة التونسية هند صبري.