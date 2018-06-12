الصفحة الرئيسية > عائشة بن أحمد تدافع عن محمد رمضان وتنفي خلافها مع درة

عائشة بن أحمد تدافع عن محمد رمضان وتنفي خلافها مع درة

بقلم

يونيو ١٢ ,٢٠١٨

قالت الممثلة التونسية “عائشة بن أحمد” إن دورها في مسلسل نسر الصعيد تطلب منها القيام بدورات مكثفة لتعلم اللهجة الصعيدية دامت حوالي 3 أشهر، مشيرة إلى أنها من عشاق هذه اللهجة الشيء الذي شجعها على التعلم بسرعة، وساعدها في التركيز على أدائها أكثر من الانتباه إلى اللهجة وطريقة نطقها، وذلك بهدف الظهور بشكل جيد وبصورة طيبة أمام الملايين من المشاهدين من مختلف البلدان العربية، على حد تعبيرها.

من جانب آخر، أشادت “عائشة” خلال لقاء صحفي، بشخصية الفنان “محمد رمضان” ومعاملته الطيبة لها، وقالت خلال ردها على سؤال يتعلق بغروره بعد أن هاجم زملاءه من الممثلين: “محمد رمضان فنان مهتم بنجاحه وحريص على تحقيق ذلك بالعمل المكثف، لا أدري إن كان مغرورا كما يراه الناس، ولكن بحكم عملي معه فهو شخصية عادية.”

وعن خلافها مع مواطنتها الممثلة “درة”، حول بعض المشاهد، كشفت “عائشة بن أحمد” أن منتج المسلسل اقترح إضافة 5 مشاهد لها، وأن الأمر لم يقرر فيه أحدا من الممثلين، بمن فيهم نجم المسلسل “محمد رمضان”، وتابعت: “لا أعتقد أن درة ستغضب لهذا السبب، من ناحيتي لا غيرة بيننا فهي بنت بلدي، وأنا أتيحت لي فرصة للعمل في مسلسل كبير وضخم فوافقت عليها وأنا سعيدة بذلك، ولا يمكنني التركيز على مشاكل جانبية ستستنزف من طاقتي ولن تضيف لي شيئا.”

الأوسمة

اخترنا لك

نجوم ومشاهير حرب نسائية من العيار الثقيل بين زوجات ترامب تلوح في الأفق

أكتوبر ١٢ ,٢٠١٧

الشاب خالد نجوم ومشاهير الشاب خالد يقدم "شباب العالم" هدية لمصر

نوفمبر ٩ ,٢٠١٧

نجوم ومشاهير اليقظة على عيون الفن الخليجي إيراج: زينة بريئة من هذه الشائعة

مايو ٢ ,٢٠١٢

الفنانة فيفي عبده نجوم ومشاهير الفنانة فيفي عبده: جمالي طبيعي وبدون ماكياج!

أكتوبر ٣ ,٢٠١٥