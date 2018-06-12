عائشة بن أحمد تدافع عن محمد رمضان وتنفي خلافها مع درة

قالت الممثلة التونسية “عائشة بن أحمد” إن دورها في مسلسل نسر الصعيد تطلب منها القيام بدورات مكثفة لتعلم اللهجة الصعيدية دامت حوالي 3 أشهر، مشيرة إلى أنها من عشاق هذه اللهجة الشيء الذي شجعها على التعلم بسرعة، وساعدها في التركيز على أدائها أكثر من الانتباه إلى اللهجة وطريقة نطقها، وذلك بهدف الظهور بشكل جيد وبصورة طيبة أمام الملايين من المشاهدين من مختلف البلدان العربية، على حد تعبيرها.

من جانب آخر، أشادت “عائشة” خلال لقاء صحفي، بشخصية الفنان “محمد رمضان” ومعاملته الطيبة لها، وقالت خلال ردها على سؤال يتعلق بغروره بعد أن هاجم زملاءه من الممثلين: “محمد رمضان فنان مهتم بنجاحه وحريص على تحقيق ذلك بالعمل المكثف، لا أدري إن كان مغرورا كما يراه الناس، ولكن بحكم عملي معه فهو شخصية عادية.”

وعن خلافها مع مواطنتها الممثلة “درة”، حول بعض المشاهد، كشفت “عائشة بن أحمد” أن منتج المسلسل اقترح إضافة 5 مشاهد لها، وأن الأمر لم يقرر فيه أحدا من الممثلين، بمن فيهم نجم المسلسل “محمد رمضان”، وتابعت: “لا أعتقد أن درة ستغضب لهذا السبب، من ناحيتي لا غيرة بيننا فهي بنت بلدي، وأنا أتيحت لي فرصة للعمل في مسلسل كبير وضخم فوافقت عليها وأنا سعيدة بذلك، ولا يمكنني التركيز على مشاكل جانبية ستستنزف من طاقتي ولن تضيف لي شيئا.”