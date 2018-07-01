عادات يومية صحيحة تجعل المرأة الكورية تتمتع بجسم ممشوق وبشرة خالية من التجاعيد

اللافت أن المرأة الكورية تتمتع ببشرة نضرة خالية من الشوائب والتجاعيد وجسم رشيق خالي من الدهون، وفوق ذلك تبتعد كثيرا عن البدانة واكتساب الوزن الزائد، ورغم أن العامل الوراثي يلعب دورا في ذلك، لكن العادات اليومية الصحيحة تجعل المرأة الكورية حتى وإن شارفت على عقدها الخامس تتمتع ببشرة شابة وجسم ممشوق.

لعل السر في تألق المرأة الكورية وإطلالتها الجميلة يكمن في نظامها الغذائي، إلى جانب إتباعها بعض الحيل التي تمنع تراكم الدهون وتساعد في نفس الوقت على خسارة الوزن.

من الحيل الفعالة نذكر أن المرأة الكورية لا تقبل على تناول المشروبات الغازية، وتمتنع عن تناول أي نوع من السوائل مع الأطباق الغذائية، على اعتبار أن ذلك يزيد من إمكانية انتفاخ البطن، وبالتالي دخول كميات هائلة من السكر الى الجسم.

وبالموازاة مع ذلك تعكف الكورية يوميا على تناول كوباً من الشاي، سواء كان الشاي الأخضر أو شاي الشعير أو شاي النعنع، وتستعين بخصائصه المنشّطة في عملية الهضم، علما أن هذه المشوربات العشبية الخفيفة تساعد على تخليص الجسم بشكل جيد من مختلف السموم، ومن ثم خسارة في الوزن بشكل تلقائي، والبقاء في منآى عن شبح الدهون الذي يعبث برشاقة الجسم ويفسد إطلالة المرأة.