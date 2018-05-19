عادات تقوم بها تلحق الضرر بأسنانك

تفريش الأسنان مهم جداً، وتفريشها بقوة جيد للغاية لتنظيف البقع الصعبة على الأسنان، ولتنظيف جميع بقايا الطعام، ولكن تنظيف الأسنان بقوة يضعف المينا لذلك ننصحك باستخدام فرشاة ناعمة الشعيرات والتنظيف ببطئ، وهناك عدة أمور أخرى قد تفعلها ظناً منك أنها جيدة، إلا أنها قد تضرك يوماً ما، فاحذرها، وهي:

استخدام الخيط باستمرار

إذا كنت تستخدم خيط في كثير من الأحيان، يمكن أن تحدث أضرار جسيمة في أنسجة اللثة الخاص بك، حيث أن استخدام الخيط بقوة والضغط الشديد على اللثة، يمكن أن يسبب النزيف والآلام الشديدة، كما أن الإفراط في استخدام الخيط يدمر خط اللثة، مما يكشف عن جذور الأسنان، وتسبب في نهاية المطاف تسوس الأسنان والتجويف.

استخدام الأسنان كأدوات

يقول أطباء الأسنان أن الأشخاص اللذين يستخدمون أسنانهم لمجموعة واسعة من الوظائف الغريبة مثل فتح زجاجات مغلقة بإحكام، تمزيق باقة السعر المربوطة بأحد الملابس الجديد، يلحقون الضرر بأسنانهم وتضعف من حافة الاسنان وقوتها ويمكن أن يؤدي إلى كسرها.

مضغ أشياء أخرى غير الطعام

سحق مكعب من الثلج يطفو على كوب طويل القامة من المشروبات المفضلة لديك يمكن أن يكون من الصعب مقاومته، يلحق الكثير من الأضرار في أسنانك والتي على رأسها إتلاف مينا الأسنان، والتهاب عضلات الفك.

انخفاض تدفق اللعاب

التنفس بشكل كبير من خلال الفم أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى اللعاب ويسبب جفاف الفم، فاللعاب مليء بالمعادن التي تعمل على مكافحة البكتيريا، وحماية مينا الأسنان، ومنع الاضمحلال لمنع التسوس الناجم عن جفاف الفم، لذلك عليك بتعلم التنفس من خلال أنفك أثناء ممارسة الرياضة وشرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.