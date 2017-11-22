عادات غذائية سيئة تصيب بالسمنة وأمراض القلب

الإنسان عدو نفسه اذا لا يعرف كيف يحافظ على صحته الجسدية والعقليه والغذائية ولان المعدة بيت الداء فنحن نساهم في استجلاب الأمراض إلى أجسادنا وعقولنا من خلال بعض العادات الغذائية السلبيه والتي يجب أن نبتعد عنها ونتجنبها مثل :

– تناول الطعام حتى الامتلاء وقبل الشعور بالجوع والسرعة فى تناول الأكل، فمن المعروف علمياً أن إشارات الشبع من المعدة للمخ تأخذ حوالى 30 دقيقةا لذلك لا تأكل إلا إذا شعرت بالجوع، ويفضل تناول الشوربة أو السلطة أو لقمتين والانتظار بضع دقائق

– الطبخ بالسمن النباتى الصناعى أو الزيوت المهدرجة trans fat، خطر كبير على شرايين القلب لذلك لابد من الابتعاد عنها قد الإمكان وتعوّد الطهي بدونها

– تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض، والارز وغيرها من النشويات يخفض الكولسترول المفيد HDL ويرفع نسبة دهون الترايجلسريد triglycerides فى الدم. وأقصى ما يمكن أن يحتاجه الجسم ٣ ملاعق من الأرز مع غسل الأرز قبل الطبخ، لإزالة كمية كبيرة من النشا.

– تناول اللحوم المصنعة كاللانشون والسجق والبرجر والبولبيف من أخطر أنواع البروتينات التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع نسبة الإصابة بالسكر لذا ينصح بالإقلال منها وتناولها مرة واحدة أو مرتين على الأكثر أسبوعيا، واستبدالها بالطيور والأسماك والبروتينات النباتية كالفول والعدس والبقوليات.

– تناول الحلويات بكثرة والأطعمة المحتوية على السكر كالأيس كريم والكيك وأصابع الشوكولاتة، يساهم فى البدانة ومرض السكر، لذلك يجب تقليل تناولها قدر الإمكان – الإفراط فى تناول المشروبات الغازية المحتوية على السكر والعصائر المحلاة بالسكر، بدلاً من شرب الماء، ينصح باستبدالها بالماء والشاى والقهوة بدون سكر أو مبيض..

– كثرة استهلاك البطاطس في الوجبات السريعة وأكياس البطاطس والذرة التى نطعمها لأطفالنا بكثرة، هى من أسوأ أنواع النشويات، وترتبط ارتبطاً وثيقاً بالبدانة