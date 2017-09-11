بالفيديو: المخرج عادل أديب يرى ” الفنانون هم ورثة الأنبياء”!!

حل المخرج المصري عادل أديب ضيفاً على الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc”. وقد أثار هذا اللقاء موجة من الغضب العارم داخل مصر وخارجها، الجزئية التي تسببت في الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بسبب استشهاد أديب ببعض آيات القرآن والحديث ووضعها في غير محلها، حيث أكد أديب أن “الفنانين هم ورثة الأنبياء”.

وجهة نظر عادل أديب هنا اعتمدت على أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهو يرى أن الفنان ينتمي إلى العلماء، بل ويؤكد أن الفن هو أعلى وأرقى فرع لدى العلماء – على حد قوله – ومن هنا يستخلص أن الفنانين هم ورثة الأنبياء كما قال هو حرفياً.

المخرج عادل أديب لمن لا يعرفه هو زوج الفنانة منال سلامة وأخاً لكل من الإعلامي عمرو أديب وعماد أديب وابن السيناريست الراحل عبد الحي أديب.

قدم العديد من الأعمال الفنية مثل إخراجه لفيلم “ليلة البيبي دول” كما عمل كمخرج مساعد بفيلم “كاريوكي” عام 2008 وأشرف كذلك على إنتاج “فيلم مرجان أحمد مرجان”.

أثارت تصريحاته موجة من الغضب الشديد لتأكيده على أن الفنانين هم ورثة الأنبياء، وتساءل رواد التواصل الاجتماعي عن طبيعة المشاهد المخلة والجريئة التي يقوم بها هؤلاء الفنانون.