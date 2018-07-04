عادل إمام يشترط على ابنه المنتج أن يكون مسلسل 2019 فكاهي بعيد عن السياسية والقضايا المعقدة

اشترط الزعيم عادل على ابنه المخرج والمنتج رامي امام من أجل تجديد عقده مع شركة “ماغنوم للإنتاج الفني” المملوكة لابنه، أن يكون العمل الدرامي لرمضان 2019 ذا طابعا كوميديا بحتا، حيث لا يخوض في السياسة ولا في القضايا الاجتماعية المعقدة، وكانا في رمضان 2018 قدما معا مسلسل عوالم خفية الذي يعالج مسائل الفساد الذي ينخر هرم السلطة من الوزراء و المسؤولين السامين الضالعين فيه.

إذا سيعود النجم القدير عادل إمام خلال العام المقبل مع عمل فني درامي، يرتقب أن يحمل جرعة كبيرة من الكوميديا، وبالتالي يبتعد عن إنتقاد السلطة والخوض في السياسة، حيث يحرص الزعيم أن يبتعد عن كل ما هو معقد سواء كان على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، ويواصل عادل إمام العمل مع ابنه المخرج والمنتج رامي منذ سنوات، فقدما في العديد من المواسم الرمضانية والسباقات الدرامية كل من مسلسل “العراف» و “فرقة ناجي عطا لله” وما إلى غير ذلك، أما بداية عملهما المشترك كانت في فيلم “أمير الظلام” عام 2002، وبعد ذلك شارك الزعيم في فيلم من إخراج ابنه رامي، ويحمل عنوان “حسن ومرقص” عام 2008.

وآخر مسلسل من إنتاج وإخراج رامي إمام “عوالم خفية”، الذي سلط الضوء على قضايا مهمة تتعلق بحرية الصحافة، وسيطرة أجهزة الدولة على وسائل الإعلام، وكذا محاربة الإعلام لقضايا الفساد المستشري وسط الوزراء والمسؤولين.