عادل إمام يدخل في “عوالم خفية” مع ابنه رامي!

بعدما تلقى العديد من العروض لخوض السباق الرمضاني المقبل، استقر النجم عادل إمام على خيار خوض بطولة مسلسل “عوالم خفية” لكاتبه أمين جمال ومحمد محرز، ولأول مرة بعد عدة سنوات ينفصل الزعيم عن كاتب السيناريو يوسف معاطي، لكن يبقى نجله رامي يقوم بمهمة الإخراج والإنتاج، ومازال لم يكشف بعد عن فريق العمل والنجمة التي ستقاسم عادل إمام البطولة، على اعتبار أنه تم الانتهاء من كتابة ثلاث حلقات فقط من هذا العمل الفني ومن المقرر الشروع في التصوير شهر ديسمبر المقبل.

ومسلسل “عوالم خفية” يتضمن العديد من المواقف الكوميدية، وسيأتي بروح جديدة وسيقدم النجم عادل إمام بقالب جديد.

فالنجم المصري عادل إمام، قرر بداية تجربة جديدة ستكون من خلال عوالم خفية من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج وإنتاج رامى إمام، بعد تلقيه العديد من الأعمال الفنية، حيث سبق له أن صرح في السابق بأنه مازال لم يحسم قراره بشأن سيناريو عمله المقبل، أما بخصوص المؤلف الذي سيتعامل معه إمام الأب والابن لأول مرة، سيكون من الكتاب الشباب الذين برزوا مؤخراً من خلال مسلسل تلفزيوني يحمل عنوان “فوق مستوى الشبهات” وحقق نسبة متابعة عالية، ويتعلق الأمر ب”أمين جمال”، وكان شاركه في كتابة السيناريو الراحل عبد الله حسن.

ومن جهته شرع المنتج والمخرج رامى إمام في التحضيرات لهذا المسلسل، على اعتبار أنه عقد العديد من جلسات عمل مع الزعيم للاتفاق على كل كبيرة وصغيرة بخصوص هذا المسلسل، علماً أنه تم اختيار استديو “نحاس” للتصوير فيه ومن أجل وضع الديكور الرئيسي للعمل تحسباً لبداية شهر ديسمبر المقبل موعد انطلاق التصوير.

ويمكن القول أنه بعد6 سنوات كاملة من التعاون، الذي جمع عادل إمام والكاتب يوسف معاطي يتم الانفصال برغبة من الزعيم، لأنه كتب له العديد من المسلسلات من بينها “فرقة ناجى عطا الله” و”العراف” و”صاحب السعادة” و”أستاذ ورئيس قسم” وآخرها “مأمون وشركاه و”عفاريت عدلي علام”.