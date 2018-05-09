عارضات أزياء لازلن في قمة جمالهن ورشاقتهن بعد عمر الستين

عارضات الأزياء تتميزن بإطلالة جميلة وملفتة وجسم متناسق ورشاقة عالية، وهذا أمر طبيعي ولكن بعضهن بقين يتمتعن بالرشاقة والجمال والجاذبية على الرغم من تقدمهن في العمر، إليكم أبرز عارضات أزياء اللاتي لا يزلن في قمة جمالهن وتألقهن على الرغم من أعمارهن التي تخطت سن الستين:

عارضة الأزياء بيفرلي جونسون تبلغ من العمر 65 عاماً، وهي لا تزال في قمة الجمال وقد بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء حين كانت في العشرين من العمر.

إحدى أشهر العارضات اللواتي تجاوزن سن الستين ولا زلن يؤدين دورهن في تقديم العروض وتصوير الإعلانات هي العارضة كارمن ديل أوريفيس التي تبلغ اليوم 84 عاماً.

أتمت عارضة الأزياء كريستي برينكلي عامها الثالث والستين وهي لا تزال تحافظ على جمالها وقوامها الرشيق وإطلالتها الملفتة كما أنها لا تزال تشارك في بعض عروض الأزياء.

ديفني سيلفي في عامها السادس والثمانين، ولا تزال تحافظ على القوام الرشيق الذي يساعدها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في عالم الازياء.

عارضة الأزياء الصومالية الأصل، إيمان محمد عبدالمجيد، في سنها الثاني والستين، ولا تزال في قمة تألقها مع إطلالات رائعة ومميزة تظهر فيها خلال العديد من المناسبات.

جاكي أوشوغنيسي، هي إحدى عارضات الأزياء اللواتي تجاوزن الستين عاماً ولا زلن يبهرن الجمهور بأجمل الإطلالات في عروض الأزياء، إذ تبلغ اليوم 65 عاماً.

في الحادية والسبعين من العمر، فاليري باين، تتألق في العديد من الصور لعرض الأزياء ولا تزال تحافظ على قوامها الرشيق على الرغم من تقدمها في السن.