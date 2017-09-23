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بالصورة: عاصي الحلاني يرى حاجة الشوارع إلى ناس محترمين لتبقى نظيفة

بقلم

سبتمبر ٢٣ ,٢٠١٧

حفل ناجح ذاك الذي أحياه الفنان “عاصي الحلاني” بصحبة الفنانة “شيرين عبد الوهاب” بقصر المؤتمرات بباريس، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث قدما كوكتيل من أغانيهما القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، وكان من مختلف الجنسيات العربية، قبل أن يعود إلى بيروت لاستكمال تصوير حلقات برنامج “ذا فويس” برفقة زملائه الجدد: “أحلام”، إليسا” و”حماقي”، حيث نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: “مساء الخير… كان يوم تصوير شاق لكنه كان مثمر جداً…. أصوات المواهب ممتازة.”

وكان الفنان “عاصي الحلاني” قد نشر صورة له، التقطها بأحد شوارع باريس، مستحضراً ثقافة المواطن الأوربي في علاقته بالنظافة، حيث أرفق صورته بتعليق قال فيه: “الإنسان لا يحتاج لشوارع نظيفة لكي يكون محترماً، ولكن الشوارع تحتاج إلى ناس محترمين لكي تكون نظيفة.”

‏يأتي ذلك في وقت سبق للنجم “عاصي” أن تظاهر إلى جانب مجموعة من المواطنين في لبنان، بسبب غرق شوارع بلاده في القمامة ونادى بتدخل المسؤولين بقصد إيجاد حل للتخلص من النفايات في حملة نظمت تحت شعار “لازم نتحرك.”

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