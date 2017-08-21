بحضور جمهور غفير….عاصي الحلاني يحوّل أمسيته الفنية في مهرجان جزين إلى عرس وطني

بحضور حشود جماهيرية غفيرة كانت في استقباله ملوحةً بالأعلام اللبنانية، أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الحفل الختامي لمهرجانات جزين السياحية لعام 2017 .

جاء في مقدمة الحفل تحية خاصة للجيش اللبناني، وكلمة مقتضبة للحلاني الذي تقدّم بتحية قلبية لكل الجنود الأبطال الذي يحاربون ببسالة لدرء خطر الإرهاب عن لبنان.

ثم استهل الحفل بأغنية للجنوب، وبعدها غنّى عدداً من أغنيات ألبومه الجديد مثل “حبيب القلب” و” كنت الورد” و”شفتك بحلمي” التي يكن لها محبة خاصة ، وأغنيات أخرى ألهبت حماسة الجمهور مثل “يا طير” و “انا مارق مريت”.

الجمهور ردد معه الكلمات، وشاركه الغناء، وعلت الصيحات من هنا وهناك تعبيراً عن الفرح بالأجواء الغنائية الرائعة. وكانت هناك مشاركة مميزة لفرقة الدبكة التي أضفت جواً من الحماسة على اإقاعات الموسيقى.

ختام مهرجانات جزين السياحية كان على قدر التوقعات بنجاح هذه الدورة المتميزة التي نظمتها شركة DOUBLE8PRODUCTION وأشرف على تفاصيلها صاحبها ميشال حايك.

يُذكر أن الحفل نقل مباشرة على شاشة “ام تي في” اللبنانية.