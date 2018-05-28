عاصي الحلاني يكشف عن قصة حب جمعته بالليدي مادونا في عمر المراهقة

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني بأنه ربطته قصة حب قديمة بالليدي مادونا عمرها أزيد من 22 سنة، لكنها كانت في عمر المراهقة وفي فترة طيش وبداية الشباب، وكان يستحيل أن تستمر حسب تقديره، وفند الحلاني بشدة كل ما روج من شائعات ذهبت إلى التأكيد بأنه خضع إلى حقن البوتوكس، حيث اعترف لأول مرة بأنه لم يخضع في حياته لأي عملية تجميل.

أرجع المطرب اللبناني عاصي الحلاني في برنامج “مجموعة إنسان” مسألة انتفاخ وجهه وتغير ملامحه التي انتبه إليها الجمهور كثيرا، إلى مرضه لذا كان يتناول أدوية تتكون من “كورتيزون”، وتحدث عاصي باستياء ممزوج بالغضب على شائعة البوتوكس التي قيل بأنه استعان بها، حيث أوضح في هذا السياق بأنه لم يسبق له أن خضع لأي حقن أو عملية تجميل في حياته، واغتنم الفرصة لينتقد الشائعات التي وصفها بالمسألة السيئة لمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا على أنها تضر بالفنان كثيرا.

وتفاجأ جمهور عاصي الحلاني كثيرا، عندما اعترف بقصة حبه القديمة التي جمعته مع الليدي مادونا، وكشف أن عمر هذه القصة أزيد من 22 عاما، لكنه عاد ليصف ذاك الحب بعلاقة مراهقة طائشة لم تكن لتستمر، خاصة أن المجتمع كان سيراها بنظرة غير صحيحة، وفي ذات البرنامج بدا عاصي بأنه مازال يحمل في قلبه حزنا عميقا لوفاة شقيقه، لأن فقدانه كان قاسيا و بمثابة الصدمة كونه لم يمرض، ومن فرط الحزن ذرف الفنان دموعا حزينة على شقيقه الراحل.