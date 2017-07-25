أحيا حفلاً ضخماً…..عاصي الحلاني وفارس كرم يتبادلان القبل

شارك

أحيا الفنانان عاصي الحلاني وفارس كرم وفرقة “ما في متلو” حفلاً ضخماً في مجمع سبلاندور، إهدن، شمال لبنان حضره حشد كبير من الجماهير من اللبنانيين المقيمين والمغتربين. والحفل من تنظيم شركة double8 production لصاحبها ميشال حايك.

افتتح فريق “ما في متلو” الحفل بعدد من المشاهد الكوميدية المضحكة، حيث ساد جو من الفرح والضحك طيلة وصلة الفريق.

وعلى إيقاع المفرقعات، التي زيّنت أركان المدرج، اعتلى النجم فارس كرم المسرح وسط حفاوة الاستقبال ليقدم أجمل الأغنيات، فردد معه الجمهور كل الأغاني كلمة بكلمة وتحلقوا حلقات الدبكة اللبنانية ، مقدماً أحدث إصداراته “بلا حب وبلا بطيخ” و”منمم”، وسط مطالبة الجمهور بالمزيد من الأغنيات.

وختام الحفل كان مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي دخل كالملوك على إيقاع المفرقعات التي أضاءت سماء إهدن، فغنى “قلن إنك لبناني” وشاركه بالغناء الجماهير التي وقفت تصفيقاً وغناءاً معه.

أجواء ساحرة أبهرت الحضور الذي توافد من استراليا وأمريكا وعدد من دول الاغتراب، إضافة إلى اللبنانيين المقيمين في لبنان.

والحدث الأبرز هو اللقاء في كواليس، حيث كانت كلمة لكل من الفنانين الحلاني وكرم وتبادل للقبل الودية، عكست المحبة والوفاء بينهما.