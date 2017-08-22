عاصي الحلاني وابنته ماريتا ونجم ذا فويس عمر دين يجتمعوا في أغنية “راب- لاتينو” جديدة

جمع الفنان المؤلف والمنتج الموسيقي جان ماري رياشي في سلسلة حلقاته الموسيقية من “آوت أوف ذا بلو” كلاً من الفنان اللبناني عاصي الحلاني وابنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني ونجم برنامج “ذا فويس” عمر دين، في أغنية مشتركة، هي خلطة موسيقية جميلة بين “الراب” و”اللاتينو” الغربي، بكلمات عربية كتبها الفنان الشاب تيم، ولحن شهير من “بيت فريكز” وبتوزيع موسيقي مختلف وضعه جان ماري رياشي، لتغنيه ماريتا وعمر دين معاً بمشاركة من مغنّي الراب شينو.

وقد ظهر في الشريط الترويجي للعمل الذي سينشر قريباً على موقع “آوت أوف ذا بلو – يوتيوب”، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، معلناً أنه وعد عمر دين بدعمه عندما شارك في برنامج الهواة “ذا فويس”، فوفى بوعده. وكان عاصي أيضاً إلى جانب ابنته ماريتا الحلاني مشرفاً على خطوتها الفنية الجديدة، ومسانداً لها في هذه التجربة الغنائية الجديدة.

يُذكر أن الكليب من إنتاج “جي أم آر ستوديوز” وشركة “فيوز”، ومن إخراج جيلبير بو زيد، الذي صوّر مشاهده في منطقتي كرم الزيتون في بيروت، وغزير في جونيه.

وقد نشرت “آوت أوف ذا بلو” في حلقة ثانية من مشروعها الفني، فيديو عملية تنفيذ الأغنية والكليب الخاص بها. لمشاهدته اضغط على الرابط التالي:

