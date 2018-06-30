عاصي الحلاني يتعرض إلى حادث سقوط عن ظهر حصانه ويدخل المستشفى

نقل النجم اللبناني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر حصانه، لكن لحسن الحظ لم يتعرض لأي كسر أو إصابات خطيرة، حيث تلقى بعض الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بفعل تعرضه لبعض الكدمات على مستوى رجله، وطلب منه الطبيب اقتطاع فترة من الراحة ليسترجع عافيته.

إذا نجا فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني من خطر حادث السقوط من على ظهر حصانه، علما بأنه يعشق ركوب الخيل، حيث يحرص بشكل مستمر على نشر صور وفيديوهات من مزرعته ويظهر فيها قريبا من خيله.

وأما على الصعيد الفني فإن أجندة عاصي الحلاني مكثفة بالمواعيد الفنية وثرية بالفلات في الوطن العربي، حيث يتأهب في الوقت الحالي من أجل إحياء حفل فني في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس المقبل، بقاعة المنارة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وبالموازاة مع ذلك يعكف على التحضير لإحياء العديد من الحفلات الفنية ينطلق فيها من حفل مقرر يوم الخميس 19 يوليو المقبل، في إطار افتتاح مهرجان جرش للثقافة و الفنون بالأردن، علما أنه سيقوم كذلك بإحياء حفل فني آخر يوم الجمعة 3 أغسطس في إطار فعاليات مهرجانات صور الدولية، في حين يوم 11 من نفس الشهر، سيكون نجم إحدى سهرات مهرجانات طرابلس الدولية.

يذكر أن آخر عمل فني أطلقه الحلاني، كان فيديو كليب أغنية تحمل عنوان “حب جنون”، حيث كتب كلماتها أحمد طه، ولحنها باسم يحيى، ووزعها موسيقيا سليمان دميان وطارق مجدلاني.