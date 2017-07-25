عاصي الحلاني يشعل المسرح بالدبكة… ويبكي!

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أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، حفلاً رائعاً، بمشاركة فرقة مجد بعلبك في الليلة الثالثة من ليالي مهرجانات زحلة الدولية.

ليلة تراثية وطنيّة بإمتياز أرادتها رئيسة المهرجان السيّدة ميريام سكاف أن تكون تكريماً للجيش اللبناني، ووزّعت فيها أكثر من ٣٠٠٠ علم للبنان والجيش اللبناني.

ونقلت قناة الجديد اللبنانيّة فعاليات الليلة مباشرة على شاشتها، وأشرفت المخرجة كريستال معوّض على نقل أحداثها بصورة متمكّنة ومحترفة، وافتتحت السهرة الإعلامية ميشا جاويش مرحبّة بالمشاهدين ومقدّمة للمؤتمر الصحفيّ الذي قدّمه الملحق الإعلاميّ للمهرجان سعيد حريري.

وخلال المؤتمر شكر عاصي الصحافة على وجودها قائلاً: “حضوركم يعنينا، ويقدّم لنا دعماً كبيراً كي نوصل صورة لبنان الجميلة والمشرقة، وصورة زحلة والبقاع التي نتباهى ونتشرّف بها، وباسمي وباسمكم، واسم الحضور الكريم أودّ أن أحيي إنسانة بذلت جهداً كبيراً في وقت قصير جداً كي تنظّم مهرجاناً يضاهي المهرجانات العالميّة وهي السيّدة ميريام سكاف، وأنا متأكّد بأنّ ما قامت به سكاف خلال هذا الوقت القصير يعدّ إنجازاً كبيراً وصعباً جداً، وهذا يدلّ على مدى أهميّة الطاقات اللبنانيّة، وعلى مدى أهميّة إعطاءنا السلام والاستقرار لإثبات قدرتنا على الاستمرار والإبداع”.

وقدّم عاصي تحيّة لروح إنسان قدّم للبنان دون أن يأخذ، وهو إلياس بك سكاف، قائلاً: رحمك الله يا إيلي بك، روحك معنا على الرغم من غيابك… أنت الإنسان النبيل، والوفيّ، وعندما نسأل عنك يقولون: هو الشريف، والوفيّ، والنبيل، والمعطاء، و”الآدمي”، فنحن نفتخر بأمثالك”.

هذه الكلمات جعلت عينيْ سكاف تغرورق بالدموع تأثّراً فما كان منها إلا أن شكرت عاصي على ذكره لزوجها الراحل واصفةً فارس الغناء بالصديق الوفيّ.

وعبّر الحلاني عن دعمه للجيش اللبنانيّ بالقول: ” أودّ أن أوجّه التحيّة للجيش حامي الحمى، وهو أمل لبنان، أكان في الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل، ولولا وجود الجيش اللبنانيّ، والقوى الأمنيّة التي تشكّل بالنسبة لنا عماداً للوطن، لكنّا تشرذمنا، وتفكّكنا، ونحن نتابع ماذا يحصل في جوارنا، ولكن تماسك جيشنا، وقوانا الأمنية منذ أيّام الحرب الأهليّة وحتّى اليوم أثبت أنّ الجيش هو فعلاً لكلّ الوطن، ولكل الفئات، ولكلّ الطوائف. تحيّة إجلال وإكبار لشباب الجيش اللبنانيّ، ولكلّ شهيد يسكب قطرة من دمائه على تراب هذا الوطن، وهو فخر ومجد لنا. وأتمنّى أن نعبّر عن محبّتنا واحترامنا للمؤسّسة العسكريّة وقيادتها من خلال الأعمال التي سنقدّمها على المسرح اليوم”.

ولم ينس الفارس أن يشكر وزارة السياحة بشخص وزيرها أفيديس غيدانيان الذي حضر المؤتمر الصحفيّ.

وبعد كلمة عاصي، أتيحت الفرصة للصحافة لتوجيه بعض الأسئلة للفنّان عاصي الحلاني، فكان أبرز ما سُئل عنه هو عن مشاركته في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، وعن صحّة ما يتمّ تداوله عن مغادرة الفنّانين للجنة التحكيم بسبب انضمام الفنّان محمّد عسّاف إليها، فقال: ” لا يمكنني إعطاء الكثير من التفاصيل حول هذا البرنامج، لأنّ أم. بي. سي هي صاحبة البرنامج وهي التي تقرّر ما يجب أن يحصل، وحتّى الآن لستُ باقياً في البرنامج، أو يخلق الله ما لا تعلمون، لا أودّ أن أجزم في هذا الموضوع”.

ودعت مقدمة الحفل ميشا جاويش من وصفته بأنّه سيّد القوافي الذي تحبّه الكلمة ليتغزّل بها، إنّه الرجل الذي أصبح اسمه قصيدة الشاعر اللبنانيّ نزار فرنسيس.

وفي قصيدة رائعة ألقاها فرنسيس، قال:

” مسا الخيرات وليالي الصفا

مسا بلادي مسا كلّ الضْياع

لو بقيسوا الكون بقياس الوفا

كلّ الكون بصير زحلة والبقاع”

وتابع باعثاً روح الحماسة في الجمهور، وداعماً الجيش اللبنانيّ بهذه الأبيات:

“وحياة يللي استشهدوا تيضلّ في لبنان

وحياة أرزة عكتف الكون علياني

من قلب قلبي أنا عن حبّ عن إيمان

بعلن ولائي إلك يا جيش لبناني…

خلفك في بيوت بتدعيلك

قدّامك حقد وجايي .. اضرب والريح تصيح تسلم يا حامي الدار

واللي ما بتردّن ريح… دوّقهن طعم النار

ما عاش اللي بدّو يتعدّى ولا عاش اللي بذلّ ولادك

كلّ ما تحدّوك بتتحدّى ومسيّج بالعزّ بلادك

يا جبين اللي ما بيعرف يتعب فوق الصعب بتبقى الأصعب

وكبير وهنّي زغار اضرب والريح تصيح تسلم يا حامي.

وبعدها اعتلى فارس الغناء المسرح برفقة فرقة مجد بعلبك التي ارتدت الزيّ العسكري دعماً للجيش اللبنانيّ وقدّم باقة من أجمل أغانيه الوطنيّة، والتراثيّة، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد “حبيب القلب” مختتماً الليلة الثالثة من ليالي المهرجان بتفاعل كبير من الجمهور الذي صفّق، ورقص، ودبك كثيراً على أغاني الفارس.