يفتتح أولى حلقات “ديو المشاهير”.. عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة

كشف فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني عن موعد طرح الكليب الخاص بأغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان “اسمع مني”، التي كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحنها طلال، وبينما قام بالتوزيع طوني سابا وسلمه إلى شركة روتانا ومن المقرر أن يبث خلال هذا الأسبوع، وبالموازاة مع ذلك قام الحلاني بالمشاركة في السهرة الأولى من برنامج ” ديو المشاهير” الذي تحضر فيه مفاجأة وصفت بالاستثنائية للجمهور.

كان عاصي الحلاني أول فنان عربي يفتتح أولى سهرات الموسم الجديد للبرنامج التلفزيوني “ديو المشاهير”، حيث ينتظر أن تكون حلقة مميزة تتضمن مفاجأة للجمهور العربي، وتقرر تأجيل عرضها للأسبوع المقبل عبر شاشة الـmtv.

أما بخصوص الكليب الجديد لأغنيته “اسمع مني”، فإنه جاهز حسبما أعلن عنه عاصي الحلاني من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر حيث كتب يقول :”.. أنهيت منذ قليل مشاهدة فيديو كليب اسمع مني وتم تسليمه رسمياً لشركة روتانا، ومن المتوقع أن يبصر النور حصرياً عبر قناة روتانا على اليوتيوب خلال هذا الأسبوع..”. يذكر أن هذا الكليب أخرجه الشاب بشير لاغوسيس الذي تعاملت معه ابنته ماريتا خلال تصوير كليب “خايفة نام”.