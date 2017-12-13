هل يمهد للاعتزال؟ ….عامر زيان يستعد لتصوير كليب جديد في المغرب

نشرت إحدى الصحف من خلال موقعها على التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ الفنان اللبناني عامر زيان يمهد لاعتزال الفن بغية التفرغ لادارة شركاته الخاصة خارج لبنان، وهو الخبر الذي يصبُّ في خانة الفبركات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة على الاطلاق.

الفنان عامر زيان يحضّر في الوقت الحاضر لتصوير فيديو كليب جديد في المغرب، ويعمل على وضع اللمسات الأخيرة لألبوم كامل يحمل بصمات مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين و الموزعين الموسيقيين في لبنان.

زيان رفض الرد على شائعة اعتزاله، وهو الذي تعاون أخيراً مع صنّاع ألبومه الجديد وأبرزهم بلال الزين ومنير بوعساف وعادل رفول وميشال جحا ووسام الأمير وملحم أبو شديد ووسيم بستاني وجوزيف جحا وروجيه خوري وجيمي حداد، فيما يتم التحضير لمفاجأة كبرى من خلال الفيديو كليب الذي سيتم تصويره في الشهر المقبل في المغرب تحت إدارة أحد المخرجين اللبنانين.

من جهة اخرى كان عامر قد وقع عقداً قبل فترة مع إحدى اضخم الشركات العقارية في المغرب والوطن العربي للتعاون معها كوجه إعلاني وهي الخطوة التي ستتم مواكبتها بحملات إعلانية واسعة النطاق إلى جانب مؤتمر صحفي يتم التحضير له في الوقت الحالي .