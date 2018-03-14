عاملة نظافة مغربية تتوج ملكة جمال في اليوم العالمي للمرأة

دون أدنى مركب نقص خرجت المغربية “سناء معطاط” (25 عاماً) أمام مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية، لتتحدث بفخر عن انخراطها في مجموعة أوزون للنظافة والبيئة والخدمات بالمغرب، كعاملة للنظافة.

كنس الشوارع في وقت مبكر من صباح كل يوم، ورعاية طفليْها وزوجها، كلها أمور تشعرها بالسعادة والاعتزاز فعملها الذي وصفته بــ “الشريف”، تراه خدمة للوطن لأنها تقوم بتنظيف شوارعه من جهة، كما توفر في نفس الآن مصدر رزق يُغنيها عن الحاجة هي وأسرتها المتواضعة اجتماعياً من جهة أخرى.

“سناء” التي التحقت بعملها قبل 9 أشهر، كشفت في حديثها لليقطة أنها فوجئت باختيارها من بين العشرات من النساء العاملات بمجموعة “أوزون” على مستوى جهة العاصمة الرباط، كــ “ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2018″، مشيرة إلى أن تتويجها يعتبر حافزاً معنوياً ورمزياً، فهي عندما تخرج في الصباح الباكر لمباشرة عملها تكون الغاية من ذلك الحفاظ على جمالية شوارع مدينتها، تماماً كما تحافظ كل سيدة على شكلها ومظهرها، وأردفت: “أنا سعيدة بعملي، وفخورة بما أقوم به، خاصة عندما أجد المارة من المواطنين يدعمونني بالتحية تارة وبكلمات التشجيع تارة أخرى، عملي شريف وهذا يكفيني.”

وكانت مجموعة “أوزون” للنظافة والبيئة والخدمات” بالمغرب، قد نظمت تظاهرة كبرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اختارت لها شعار “جمال ونظافة”، حيث احتفت من خلالها بالنساء العاملات بمجال النظافة.

من جانبه صرح “عزيز البدراوي” الرئيس المدير العام لمجموعة “أوزون” لليقظة، أن الاحتفال بالنساء العاملات بالمجموعة، هو احتفال بكيان المرأة وتكريماً لها في يومها العالمي، مشيراً إلى أن النساء العاملات بمجال تنظيف الشوارع يمثلن نسبة مهمة من العاملين بالمجموعة على صعيد المملكة والدول الإفريقية والذي يفوق عددهم 7 آلاف عامل وعاملة، مبدياً إعجابه باقتحام المرأة لهذا القطاع الذي ظل حكراً على الرجل، واستطاعت بوفائها وجديتها التفوق عليه، حيث أن النساء العاملات بالنظافة يشتغلن بتفاني وإخلاص كبيرين ويظهر جلياً من خلال مراقبة القائمين على المجموعة لعملهن بشكل شبه يومي، حسب تعبيره.