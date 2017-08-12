وداعاً بو عدنان…. الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا في ذمة الله

رحمة الله على عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الكويتي الخليجي الأبرز على الساحة لأكثر من 50 عاماً وأحد رواد فن التمثيل في منطقة الخليج العربي والذي انتقل إلى جوار ربه أمس بعد صراع مع المرض.

يعتبر بو عدنان من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين منهم خالد النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج وإبراهيم الصلال وغانم الصالح وغيرهم.

وقد اشتهر الراحل بالعديد من الثنائيات التي قدمها تليفزيونياً وإذاعياً أشهرها خليجياً وعربياً على الإطلاق في التليفزيون تلك التي قدمها مع الفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات.

ومنها ما ظهر فيه مع الفنان سعد الفرج وفي مسلسل درب الزلق ومسلسل الأقدار وعدد من المسرحيات، وكذلك مع الفنان خالد النفيسي في مسلسلات محكمة الفريج وديوان السبيل والحيالة، علماً أن بدايته مع الثنائيات كانت مع عبد العزيز النمش ومحمد جابر في مسلسلات مذكرات بوعليوي والصبر مفتاح الفرج.

ولد عبدالحسين عبدالرضا في دروازة عبد الرزاق بفريج العوازم في منطقة شرق بالكويت في 15 يوليو 1939 لأب يعمل بحاراً، وهو السابع من بين أخوته الأربعة عشر.

تلقى تعليمه في الكويت حتى المرحلة الثانوية العامة وذلك في مدرستي المباركية والأحمدية عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطبع، ثم سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة عام 1956 لتعلم فنون الطباعة، وفي عام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة، وتدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام عام 1959 إلى أن تقاعد في 30 سبتمبر 1979.

تزوج أربع مرات ولديه ثلاث بنات وولدين أكبرهم عدنان وأصغرهم بشار الذي يعمل في المجال الفني وله محاولات في كتابة الشعر وإعداد البرامج التلفزيونية، ومنى ومنال (فنانة تشكيلية خريجة جامعة الكويت) وبيبي.

وهو من أسرة فنية، فأخيه “أمير” فنان تشكيلي وأيضاً قدم مسرحيات وأوبريتات بفن الدمى بشخصية “بو زعلان”، كما أن ابن أخيه هو الممثل علي محسن، وأيضاً ابن عمه المغني غريد الشاطئ.

كانت بداياته في أوائل ستينات القرن العشرين، وتحديداً في عام 1961 وذلك من خلال مسرحية صقر قريش بالفصحى، حيث كان بديلاً للممثل “عدنان حسين”، وأثبت نجاحه أمام أنظار المخرج زكي طليمات، وتوالت بعدها الأعمال من مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات لتنطلق معها الإنجازات والشهرة والجوائز وغيرها.

قدم أشهر المسلسلات الخليجية على الإطلاق والذي لا يزال المسلسل الأول بالخليج وهو مسلسل درب الزلق مع سعد الفرج وخالد النفيسي وعبد العزيز النمش وعلي المفيدي. كذلك مسلسل الأقدار الذي كتبه بنفسه، وإلى جانب المسرح كانت له مسرحيات كثيرة أشهرها باي باي لندن وبني صامت وعزوبي السالمية وعلى هامان يا فرعون وغيرها الكثير، كما أنه قام بكتابة بعض أعماله المسرحية والتلفزيونية بنفسه منها سيف العرب وفرسان المناخ وعزوبي السالمية و30 يوم حب وقاصد خير وغيرها، كما أنه خاض مجال التلحين والغناء والتأليف المسرحي والتلفزيوني وأصبح منتجاً.