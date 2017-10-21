رغم إغضابه الصحافة وبعض الجماهير……عبدو الشريف يبدع في الغناء للعندليب عبدالحليم حافظ في افتتاح مهرجان مكناس

بعد غياب عن الساحة الفنية لسنوات، افتتح الفنان المغربي “عبدو الشريف” فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مكناس، في ليلة استحضر فيها روح العندليب “عبد الحليم حافظ”، التي احتضنتها قاعة الفقيه المانوني بمدينة مكناس الواقعة وسط شمال المغرب .

واستمتع المئات من الجمهور بصوت الفنان الكبير “عبدو الشريف”، الذي رحل بهم إلى زمن الأغنية الرومانسية، بأدائه لروائع العندليب منها: رسالة من تحت الماء، سواح، كامل الأوصاف، قارئة الفنجان، جبار وغيرها من الأغاني التي رددها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير، وسط تألق خاص من فرقة “منتصر حمالة” التي عزفت العديد من المقطوعات الموسيقية.

ما ميز حفل “الشريف” أنه قطع فقرته الغنائية لمرتين، ليطلب من الجمهور الصمت “إن أراد الاستمتاع” بأغاني الراحل “عبد الحليم حافظ”، فأغضب بعضهم لكنه أمتع معظمهم بأدائه وحضوره المميز على المسرح، لكنه أغضب أيضاً ممثلي الصحافة المغربية والعربية التي حضرت لتغطية الحفل، حيث رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، متحججاً تارة بعقده مع مدير أعماله، وتارة أخرى بتعبه الشديد، قبل أن يختتمها بمبرر غريب “وهو أن جهات معينة منعته من الحديث إلى الإعلام”.

يذكر أن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان مكناس تتواصل إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، حيث تعرف حضور الديفا “سميرة سعيد” التي تختتم المهرجان بحفل ضخم ستحييه بالقاعة المغطاة المسيرة .