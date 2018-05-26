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عبد الله الرويشد يحضر لإطلاق مشروع احتضان المواهب الشابة

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مايو ٢٦ ,٢٠١٨

يحمل النجم الكويتي عبد الله الرويشد مجموعة من الأعمال والنشاطات الفنية المهمة، التي يحاول من خلالها إدخال الفرحة في قلوب كل محبيه في الوطن العربي، حيث أنهى مؤخرا تسجيل دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان، ويستعد إلى جانب ذلك من أجل تجسيد مشروع احتضان المواهب الشابة الواعدة، ومد يد العون لها خلال الأيام المقبلة، وفوق كل ذلك تتضمن أجندته الفنية العديد من الحفلات الفنية.

إذا يعكف الرويشد وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على التحضير لطرح دعاء ديني يحمل عنوان “اللهم إني أسألك”، ومن المنتظر أن يكون الأول في إطار ألبومٍ كاملٍ مخصص لمجموعة من الأدعية، يسهر على إنهائها في انتظار أن تقوم روتانا قريبا بالإشراف على طرحها.

وكان الرويشد قد كشف مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية عن مشروع فني جديد يتأهب للتحضير له مع المخرج أحمد الدوغجي، بهدف مساعدة المواهب الشابة الواعدة واحتضانها، علما أنه من المقرر أن يجسد بشكل فعلي على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن بين الحفلات التي تأكد أن الفنان الكويتي الرويشد سوف يحييها من خلال ليلة طربية تحمل عنوان”الحب والوله”، يوم ال20يوليو المقبل، في إطار فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ33، وبذلك سيكون جمهور الرويشد على موعد للاستمتاع بأجمل أغاني النجم القديمة إلى جانب الجديدة.

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