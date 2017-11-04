عدم ارتداء الجوارب يعرض قدميك إلى خطورة بالغة

انتشرت صيحة ارتداء الأحذية دون جوارب تدريجياً لدى الرجال والنساء على السواء، قد تتساءلين في قرارة نفسكِ لماذا تحتاجين أساساً إلى إرتدائها، وما إن كنتِ تستطيعين الإستغناء عنها كلياً… ولكن هل تعلمين أنّ إغفال خطوة مهمة كهذه قد يكون لها تداعيات أخطر مما تظنينه؟

إذ تبيّن أنّ الأشخاص الذي يرتدون أحذيتهم، الرياضيّة بالأخص، دون أي جوارب هم في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالفطريات والإلتهابات الجلدية في القدمين!

لماذا عليك ارتداء الجوارب؟

روائح مزعجة وغير محببة ومشاكل جلدية من تشقق وتقرّح قد تستدعي في معظم الأحيان التدخل الطبي والعلاج من خلال الأدوية.

تلعب الجوارب خلال النهار دوراً في إمتصاص الرطوبة الزائدة والتعرق بفضل ملمسها القطني، وبالتالي يحول دون تكاثر الجراثيم والفطريات التي تتزايد في الأجواء الرطبة.

إن امتنعتِ عن ارتدائها، فأنتِ تعرضين قدميكِ لانحباس في الرطوبة والحرارة على السواء، وهو ما يحول الجزء الداخلي من حذائكِ والذي يفصل بين قدميكِ والكعب إلى موضع ذات ظروف مثالية لتشكل الالتهابات وتكاثر الفطريات غير المرغوب بها.

وما قد يفاقم الأمر سوءاً هو كون قماش الأحذية صناعي ولا يتيح للبشرة التنفس، ففي تلك الحالة يزيد من مشكلة التعرق وانحباس الرطوبة، وهو ما ينجم عنها مشاكل عديدة.

لذلك، من المهمّ أن تمتنعي عن هذه العادة حتّى ولو بدأت بالانتشار بسبب صيحات الموضة، وأن تحثي زوجكِ أيضاً على التنبه لها ولمخاطرها!