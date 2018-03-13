عدم ترطيبك لبشرتك يومياً يصيبها ب8 مخاطر

من أهم خطوات العناية بالبشرة الترطيب والتي لا يمكن تخطيها، لكي لا تصاب بشرتك بالجفاف، ورغم ذلك فالعديد من النساء لا يواظبن على هذه الخطوة بشكل منتظم، والآن عليك أن تعلمي المخاطر التي تنجم عن عدم ترطيب البشرة:

جفاف البشرة

هو أول شيء يحدث فور توقفك عن استخدام المرطب خلال أي فصل من فصول السنة الأربعة.

تجاعيد واضحة

تظهر العلامات المبكرة للشيخوخة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة، التي تدمر جمالك نتيجة للتوقف عن استخدام المرطب.

بشرة شاحبة

البشرة المرطبة جيداً تبدو نضرة ومتوهجة، فيما تبدو البشرة الجافة شاحبة وميتة، لذا واظبي على الترطيب باستمرار

حب الشباب

الجلد المرطب جيدًا مسامه مفتوحة وهو ما يمنع من تكون الحبوب، أما الجلد الجاف يساعد تلك الحبوب على الظهور وهو ما يعطي انطباعاً بأن بشرتك غير نظيفة

قشور البشرة

جفاف بشرة الوجه الشديد ينتج عنه قشور من الصعب التخلص منها، فاحرصي على أن يكون الترطيب جزءاً من روتين العناية اليومية ببشرتك

عرضة للتلف

البشرة غير المرطبة أكثر عرضة للتلف من أي شئ مثير للحساسية، والسموم، والبكتيريا..

خسارة الكولاجين

تخسر بشرتك مادتي الكولاجين والإيلاستين اللذين يحافظان على مظهرها الشاب.

خشونة الجلد

عدم ترطيب البشرة يؤدي إلى خشونتها ولذلك يجب ترطيبها يومياً حتى تتمتعي بنعومة دائمة.