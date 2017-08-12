سر عدم تكريم ناصيف زيتون وحلول تامر حسني محله في هوليوود!!

نجاحات الفنان السوري ناصيف زيتون تعدّت حدود الوطن العربي وبعض دول الإغتراب إذ وصل إسمه إلى هوليوود في الولايات المتحدة الأميركية وتمَّ ترشيحه من أجل وضع بصماته في المسرح الصيني في هوليوود، وكان موعده قبل موعد الفنان المصري تامر حسني الذي تمَّ تكريمه مساء أمس الأربعاء على المسرح الصيني في هوليوود.

في التفاصيل، يكشف المصمم العالمي آدم عفارة المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أن موعد ناصيف زيتون كان قبل تامر حسني، إذ لا بد وأن يُرشح أحد المشاهير في الولايات المتحدة اسم فنان من أجل تكريمه في المسرح الصيني في هوليوود، وقد اختار آدم عفارة بحكم شهرته وعمله في أميركا اسم ناصيف زيتون، وأكدَّ للصينيين على أنَّ ناصيف زيتون فنان مجتهد ويستحق التكريم وتمّت الموافقة على اسم ناصيف، ويمتلك آدم عفارة كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد أن موعد ناصيف زيتون كان قبل تامر حسني.

بسبب ارتباطاته الفنية وتضارب المواعيد لم يستطع ناصيف زيتون أن يشارك في هذا الحدث، مما دفع المسؤولين لاختيار تامر حسني عوضاً عن ناصيف الذي منعته جولته الفنية في تونس من التكريم في هوليوود، خاصة وأن ناصيف كان قد أعلن قبل اختياره عن مواعيد حفلاته في تونس معتبراً أنّ الوقوف على مسرح قرطاج بمثابة حلم وتحقق.