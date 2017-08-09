نجاح كبير يحققه عرض أزياء المصممة الشيخة هند القاسمي

تتابع مصممة الأزياء الإماراتية الشيخة هند القاسمي تحضيرات العرض الثاني من حفل The Royal Gala والمقرر إقامته في الثامن والعشرين من شهر تشرين أول/ أكتوبر في فندق Palazzo Versace Hotel في إمارة دبي.

وذلك بعد النجاح الذي حققه عرضها الأخير الذي أقامته في شهر نيسان/ابريل الماضي في فندق “فيرساتشي” في إمارة دبي بحضور نخبة من مصممي الأزياء من روسيا وإيران وفرنسا والإمارات.

وتعرض الشيخة هند مجموعة جديدة من تصاميمها التي تجمع بين الثقافة العربية والغربية بمشاركة نخبة من مصممي الأزياء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

فيما يحظى العرض الثاني باهتمام إعلامي كبير بعد النجاح الذي حققه العرض الأول والذي شهد على لوحة جمالية عالمية دمجت بين ثقافات عدة من الشرق والغرب.