عرض أزياء من الشوكولاتة اللذيذة

تعتبر مشاهدة عروض الأزياء أمراً في غاية الأهمية لمتتبعي الموضة. إنما مشاهدة أزياء مصنوعة من الشوكولاتة قد يكون أمراً مبهراً للجميع، كباراً وصغاراً.

افتُتح في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، مهرجان بيروت للطبخ Beirut festival Cooking بنسخته السابعة، وصالون الشوكولاتة Salon du chocolat بنسخته الرابعة، بحضور حشد كبير من المدعوين.

بعد حفل الافتتاح، استمتع المدعوون بعرض للأزياء من الشوكولاتة، بمشاركة 13 مصمماً، كشفوا جميعهم عن تصاميم إبداعية من الشوكولاتة قام بتنفيذها مجموعة من أشهر الطهاة العاملين في مؤسسات سياحية معروفة.

وكان ضيف الشرف مصمم الأزياء جان لوي صبجي الذي عمل على تصميم فستانه بالتعاون من الشيف شارل عازار. كذلك النحّات اللبناني رودي رحمة الذي تعاون أيضاً مع الشيف عازار لتقديم منحوتة من الشوكولاتة، صنعت خصيصاً للمهرجان.

وبمشاركة العشرات من الشركات المنتجة للشوكولاتة، حيث يتمّ عرض أصناف الشوكولاتة على اختلاف أنواعها وأشكالها حتى يستمتع الزائرون في تذوق ما تقدمه هذه الشركات من ابتكارات في عالم الشوكولاتة اللذيذ.