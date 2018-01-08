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عزيز أنصاري ونيكول كيدمان يحصدان جوائز جولدن جلوب

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يناير ٨ ,٢٠١٨

تألق النجوم بالأمس على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته ال75.

وقد حصلت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني قصير.

حصدت كيدمان على الجائزة عن دورها في مسلسل” Big Little Lies “. وقد تم ترشيح المسلسل نفسه لستة جوائز أخرى.

وقد نازع كيدمان على الجائزة جيسكا بيل و سوزان ساراندون وجيسيكا لانج وريس ويذرسبون.

أما عن جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي فقد اشتد الصراع بين ريتشارد جينكيز وكريستوفر بلامر وويليم دافوي لكن ذهبت الجائزة إلى سام روكويل عن دوره في فيلم “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” .

بالنسبة للأعمال السينمائية فقد حصل الفيلم المكسيكي”The Shape of Water ” على 7 ترشيحات، فيما حل في المرتبة الثانية كلاً من فيلمي “The Post ” و ” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” بواقع 6 ترشيحات لكلاً منهما.

أما الفيلم الألماني “In The Fade ” فقد حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي ” مكتوب بلغة غير الانجليزية” مخالفاً بذلك كل التوقعات.

وقد حصد مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel””لجائزة أفضل مسلسل كوميدي. أما الممثل إيوان ماكجريجور فقد نال جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره في مسلسل “Fargo”.

الممثل الأمريكي ذو الأصول الهندية عزيز أنصاري كان له نصيب هو الآخر، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي وذلك عن دوره في مسلسل “Master of None “متفوقاً بذلك على العديد من نجوم هوليوود.

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