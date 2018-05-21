عصام سرحان: لم أُظلم في ذا فويس

قال خريج برنامج ذا فويس، المغربي “عصام سرحان”، إنه فخور بالوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة إلى جانب أصوات قوية ومتمكنة.

وأثنى “سرحان” خلال لقاء صحفي، على طريقة تعامل الفنان “محمد حماقي” مع أعضاء فريقه، حيث تجاوز دوره كمدرب ليرتقي إلى مركز الأخ والصديق الذي يحرص على خدمة الفريق “حتى خارج إطار العمل”، على حد تعبيره.

ونفى “سرحان” أن يكون قد تعرض للظلم بعد أن أحرزت لقب ذا فويس لنسخة 2018، العراقية “دموع تحسين” من فريق “أحلام”، مشيرا إلى أنه حقق النجاح والانتشار والشهرة، كما أسعده دعم العديد من النجوم والفنانين من المغرب وخارجه، ولم يشعر بأي نوع من الظلم أو الإقصاء الممنهج والمقصود.

في نفس السياق، تفاعل “عصام سرحان” بشكل كبير مع عرض الملحن المصري “وليد سعد” الذي وعده بتقديم لحن هدية منه، واعتبر أن ذلك دليلا قاطعا على نجاحه وتحقيقه لجزء من أحلامه بالوصول إلى قلوب الملايين من الجماهير العربية بينهم مطربين وملحنين.

وكان “وليد سعد”، قد وعد متسابق ذا فويس بإهدائه لحن أغنية، وكتب عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “أنا يشرفني أن أهدي فنان عظيم زي عصام سرحان لحن هدية مني، ودا وعد مني ليه، كل التوفيق لعصام ومدربه النجم الفنان محمد حماقي”.