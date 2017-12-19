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عصام شقيق عادل إمام يعود إلى الفن بعد غياب 12عاماً

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ديسمبر ١٩ ,٢٠١٧

قرر عصام إمام شقيق النجم المصري عادل إمام العودة إلى الفن بعد انقطاع دام أكثر من 12عاماً، واختار أن يستأنف نشاطه من جديد كمنتج من خلال فيلم سينمائي يحمل عنوان “الجبابرة”، ويذكر أن هذا الفيلم السينمائي الجديد يجري تصوير مشاهده منذ حوالي أسبوعين.

استأنف عصام إمام نشاطه الفني من خلال الإنتاج، ودون شك سينتج مجدداً لشقيقه الزعيم أعمالاً فنية أخرى، علماً أن آخر فيلم جمعه بشقيقه عادل إمام كان ” السفارة في العمارة”، وجاءت عودة المنتج عصام إمام من بوابة فيلم “الجبابرة” منذ نحو أسبوعين، ويضم مجموعة من الممثلين، نذكر من بينهم عمر متولي ورجاء الجداوي ومها أبو عوف ومحمد علي رزق، بالإضافة إلى الوجه الجديد هنادي مهني، وكتب السيناريو مصطفى حمدي ومن إخراج شادي الرملي.

يمكن القول أن هذا الفيلم ذا طابع كوميدي ويحمل الكثير من التشويق، حيث يرصد تفاصيل قصة شاب يقع فريسة لمجموعة من السيدات، خلال رحلة ترفيهية يقمن بها في إحدى المدن الساحلية، وبعد أن تتطور الأحداث تقع العديد من المواقف الطريفة والتي لا تخلو من الكوميديا.

الجدير بالإشارة فإن آخر فيلم قدمه المنتج عصام إمام كان لشقيقه عادل، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “السفارة في العمارة”، وقدم كذلك فيلم “عريس من جهة أمنية” و”التجربة الدنماركية” و”الإرهاب والكباب” و”أمير الظلام”، وبخصوص المسرحيات قدم مسرحية “رد قرضي” و”بالو بالو” وغيرهما.

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